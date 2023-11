Kdo je sestra majitele Walmartu?

Ve světě maloobchodu stojí Walmart jako gigant, který tomuto odvětví dominuje díky své rozsáhlé síti obchodů a celosvětové přítomnosti. Tento maloobchodní gigant, založený Samem Waltonem v roce 1962, se stal pojmem a poskytuje širokou škálu produktů za dostupné ceny. Ale přemýšleli jste někdy o rodině za tímto maloobchodním impériem? Kdo je sestra majitele Walmartu?

Sestra majitele Walmartu je Alice Walton. Alice se narodila 7. října 1949 a je jedinou dcerou Sama Waltona a Helen Waltonových. Je nejmladším sourozencem z rodiny Waltonových, do které patří její bratři Rob, Jim a John. Zatímco její bratři hráli významnou roli ve vývoji a expanzi Walmartu, Alice udělala svou vlastní značku ve světě umění.

Alice Walton je sběratelka umění a filantropka. Má hlubokou vášeň pro umění a své bohatství využila k vybudování působivé sbírky v průběhu let. V roce 2011 otevřela Crystal Bridges Museum of American Art v Bentonville v Arkansasu. Muzeum představuje širokou škálu amerických uměleckých děl, včetně kusů od renomovaných umělců, jako jsou Andy Warhol a Norman Rockwell.

FAQ:

Otázka: Jak se Alice Waltonová zapojila do umění?

A: Alice Waltonová se začala zajímat o umění v mladém věku. Vystudovala dějiny umění na vysoké škole a několik desetiletí sbírá umělecká díla.

Otázka: Co je Crystal Bridges Museum of American Art?

A: The Crystal Bridges Museum of American Art je muzeum založené Alice Walton. Nachází se zde sbírka amerických uměleckých děl a nachází se v Bentonville v Arkansasu.

Otázka: Jaké je čisté jmění Alice Waltonové?

A: Od roku 2021 se čisté jmění Alice Waltonové odhaduje na 70 miliard dolarů, což z ní dělá jednu z nejbohatších žen na světě.

Otázka: Má Alice Walton nějakou účast ve Walmartu?

Odpověď: Alice Waltonová je sice členkou rodiny Waltonových, ale aktivně se nezapojuje do každodenních operací Walmartu. Zaměřuje se především na sbírku umění a filantropické aktivity.

Závěrem lze říci, že Alice Walton, sestra majitele Walmartu, se ve světě umění prosadila. Zatímco její bratři hráli významnou roli v úspěchu Walmartu, Alice se věnovala své vášni pro umění a vytvořila pozoruhodnou sbírku. Prostřednictvím své filantropie a založení Muzea křišťálových mostů trvale ovlivnila uměleckou komunitu.