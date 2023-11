Kdo je dcera Walmartu?

Ve světě maloobchodu je Walmart pojmem. Jako největší maloobchodník na světě má významný vliv na globální trh. Ale přemýšleli jste někdy, kdo je dcera Walmartu? Kdo je nositelem odkazu tohoto maloobchodního giganta? Pojďme to zjistit.

Dcerou Walmartu není nikdo jiný než Alice Walton. Alice se narodila 7. října 1949 a je jedinou dcerou zakladatele Walmartu Sama Waltona a jeho manželky Helen Waltonové. Je nejmladší z jejich čtyř dětí a sehrála zásadní roli při utváření impéria Walmart.

Alice Walton není známá jen tím, že je dcerou Walmartu; je také významnou podnikatelkou a filantropkou. S čistým jměním přes 70 miliard dolarů je trvale řazena mezi nejbohatší ženy na světě. Alice významně přispěla do uměleckého světa, když založila Crystal Bridges Museum of American Art v Bentonville v Arkansasu. Její vášeň pro umění a kulturu z ní udělala respektovanou osobnost v oboru.

FAQ:

Otázka: Co je Walmart?

Odpověď: Walmart je nadnárodní maloobchodní společnost, která provozuje řetězec hypermarketů, diskontních obchodních domů a obchodů s potravinami. Je to největší společnost na světě podle tržeb.

Otázka: Kdo je Alice Walton?

A: Alice Walton je dcerou zakladatele Walmartu Sama Waltona. Je podnikatelkou a filantropkou, která je známá svými příspěvky do světa umění.

Otázka: Co je Crystal Bridges Museum of American Art?

A: The Crystal Bridges Museum of American Art je umělecké muzeum v Bentonville, Arkansas. Založila ji Alice Walton a ukrývá sbírku amerického umění pokrývajícího pět století.

Otázka: Jak bohatá je Alice Waltonová?

A: Alice Waltonová má čisté jmění přes 70 miliard dolarů, což z ní dělá jednu z nejbohatších žen na světě.

Jako dcera Walmartu Alice Walton nejen zdědila obrovské jmění, ale také si udělala jméno díky svému filantropickému úsilí. Její příspěvky do uměleckého světa a její oddanost zachování americké kultury upevnily její místo jako prominentní postava ve společnosti. Zatímco Walmart nadále prosperuje pod vedením různých vedoucích pracovníků, dopad Alice Waltonové sahá daleko za hranice maloobchodu.