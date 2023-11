By

Jaká vakcína se zastavila v 70. letech?

V 1970. letech 1980. století sehrála zásadní roli při vymýcení jedné z nejsmrtelnějších nemocí v historii lidstva převratná vakcína známá jako vakcína proti neštovicím. Pravé neštovice, způsobené virem variola, sužovaly lidstvo po staletí a způsobovaly rozšířená onemocnění, znetvoření a smrt. Díky neúnavnému úsilí vědců a zdravotníků však byly neštovice v roce XNUMX Světovou zdravotnickou organizací (WHO) oficiálně prohlášeny za vymýcené. Pojďme se ponořit do detailů této pozoruhodné vakcíny a jejího dopadu.

Vakcína proti pravým neštovicím, známá také jako vakcína proti vakcínii, byla vyvinuta na konci 18. století Edwardem Jennerem, anglickým lékařem. Vakcína využívala příbuzný virus zvaný vaccinia, který poskytoval imunitu proti pravým neštovicím. Zavedením oslabené formy viru vakcínie do těla by ji imunitní systém rozpoznal a zničil a zároveň by si vytvořil obranu proti viru variola.

Úspěch vakcíny byl evidentní v 1970. letech, kdy WHO zahájila intenzivnější globální kampaň za vymýcení pravých neštovic. V zemích, kde byly neštovice stále rozšířené, byly provedeny snahy o hromadné očkování, což vedlo k výraznému poklesu případů. Poslední známý přirozený případ neštovic se vyskytl v Somálsku v roce 1977 a poté, co nebyly hlášeny žádné nové případy, byla nemoc prohlášena za vymýcenou o pouhé tři roky později.

FAQ:

Otázka: Používá se dnes ještě vakcína proti neštovicím?

Odpověď: Po vymýcení pravých neštovic bylo celosvětově ukončeno rutinní očkování proti této nemoci. Malá množství viru jsou však stále uchovávána v laboratořích pro výzkumné účely a jako preventivní opatření.

Otázka: Existují nějaké vedlejší účinky vakcíny proti neštovicím?

Odpověď: Jako každá vakcína může mít vakcína proti neštovicím vedlejší účinky. Mezi běžné reakce patří bolestivost v místě vpichu, horečka a bolesti těla. Ve vzácných případech může dojít k závažnějším komplikacím, jako jsou závažné alergické reakce nebo infekce.

Otázka: Proč byly neštovice vybrány k vymýcení?

Odpověď: Neštovice byly vybrány pro eradikaci kvůli několika faktorům, včetně dostupnosti účinné vakcíny, nepřítomnosti zvířecích rezervoárů a viditelných příznaků onemocnění, což usnadnilo identifikaci a potlačení ohnisek.

Vakcína proti neštovicím je důkazem síly očkování v boji proti smrtelným nemocem. Jeho úspěch v eradikaci pravých neštovic slouží jako připomínka důležitosti pokračujícího úsilí o vakcinaci v prevenci opětovného výskytu dalších infekčních onemocnění. Zatímco pravé neštovice mohou být nemocí minulosti, poučení získaná z jejich vymýcení nadále formují strategie veřejného zdraví po celém světě.