Jaké kmeny chřipky jsou ve vakcíně 2023?

Jak se blíží chřipková sezóna, mnoho lidí se ptá, jaké kmeny chřipky budou pokryty vakcínou proti chřipce v roce 2023. Virus chřipky je proslulý svou schopností mutovat a měnit se, takže vědci musí vakcínu každý rok aktualizovat, aby byla zajištěna její účinnost. Cílem tohoto článku je poskytnout vám nejnovější informace o kmenech obsažených ve vakcíně proti chřipce z roku 2023.

Co je to kmen chřipky?

Kmen chřipky označuje specifický podtyp nebo variantu viru chřipky. Existují čtyři hlavní typy virů chřipky: A, B, C a D. Viry chřipky A a B jsou nejběžnější a jsou zodpovědné za propuknutí sezónní chřipky u lidí.

Jak se vybírají kmeny pro vakcínu?

Odborníci ze Světové zdravotnické organizace (WHO) a dalších zdravotnických agentur každoročně pozorně sledují celosvětové šíření chřipkových virů. Shromažďují údaje o nejrozšířenějších kmenech a předpovídají, které z nich budou pravděpodobně kolovat během nadcházející chřipkové sezóny. Na základě těchto informací doporučují kmeny zařadit do každoroční vakcíny proti chřipce.

Jaké kmeny jsou ve vakcíně proti chřipce z roku 2023?

Konkrétní kmeny obsažené ve vakcíně proti chřipce 2023 se mohou lišit v závislosti na regionu a výrobci. WHO však doporučila, aby vakcína 2023 obsahovala následující kmeny:

1. Kmen chřipky A (H1N1): Tento kmen je běžně známý jako „prasečí chřipka“ a je v oběhu od pandemie v roce 2009. I nadále je významnou příčinou sezónní chřipky.

2. Kmen chřipky A (H3N2): Tento kmen byl v posledních letech dominantní příčinou propuknutí chřipky a je spojován se závažnějšími onemocněními, zejména u starších dospělých.

3. Kmen chřipky B (Victoria lineage): Tento kmen patří do linie B/Victoria a cirkuluje po celém světě. Je odpovědná za významnou část případů chřipky, zejména u dětí.

4. Kmen chřipky B (Linie Yamagata): Tento kmen patří do linie B/Yamagata a je také široce cirkulován. Je další příčinou sezónní chřipky, která postihuje především starší děti a mladé dospělé.

Je důležité si uvědomit, že kmeny obsažené ve vakcíně se mohou lišit v závislosti na formulaci používané různými výrobci. Proto je vždy vhodné konzultovat se zdravotníky nebo nahlédnout do oficiálních pokynů pro co nejpřesnější a nejaktuálnější informace.

Závěrem lze říci, že vakcína proti chřipce z roku 2023 by měla pokrýt převládající kmeny chřipky A (H1N1 a H3N2) a chřipky B (rody Victoria a Yamagata). Očkování proti těmto kmenům může významně snížit riziko komplikací souvisejících s chřipkou a ochránit jednotlivce i komunity před sezónní chřipkou. Nezapomeňte se poradit se zdravotnickými odborníky, kteří vám poskytnou individuální rady, a zůstaňte informováni o nejnovějších doporučeních pro očkování proti chřipce.