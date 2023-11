By

Jaký je rozdíl mezi Walmart a Walmart?

V překvapivém obratu událostí se na trhu objevili dva maloobchodní giganti se stejným jménem, ​​což způsobilo zmatek mezi spotřebiteli. Walmart, známá americká nadnárodní maloobchodní korporace, se nyní ocitá v centru pozornosti s dalším subjektem, který má stejné jméno. Jaký je ale přesně rozdíl mezi těmito dvěma entitami Walmart? Pojďme se ponořit do detailů.

Walmart Corporation:

První a známější Walmart je renomovaná maloobchodní společnost založená Samem Waltonem v roce 1962. Walmart Corporation se sídlem v Bentonville v Arkansasu provozuje rozsáhlou síť hypermarketů, diskontních obchodních domů a obchodů s potravinami po celém světě. Je známý pro svou širokou škálu produktů, konkurenceschopné ceny a rozsáhlou přítomnost online i offline.

Walmart Inc.:

Druhý Walmart je relativně novým hráčem na trhu. Walmart Inc. je kanadská technologická společnost, která nabízí inovativní platformu elektronického obchodování. Jeho cílem je převrat v maloobchodním odvětví poskytováním bezproblémového online nakupování prostřednictvím svých webových stránek a mobilní aplikace. I když sdílí stejné jméno jako americký maloobchodní gigant, Walmart Inc. je nezávislý subjekt bez přidružení k Walmart Corporation.

FAQ:

Otázka: Jsou společnosti Walmart Corporation a Walmart Inc.

Odpověď: Ne, Walmart Corporation a Walmart Inc. jsou samostatné entity bez spojení nebo přidružení.

Otázka: Mohu nakupovat u Walmart Corporation i Walmart Inc.?

Odpověď: Ano, můžete nakupovat u obou subjektů. Walmart Corporation provozuje fyzické obchody, zatímco Walmart Inc. nabízí online nákupní platformu.

Otázka: Jsou produkty a ceny u obou subjektů Walmart stejné?

Odpověď: Nabídka produktů a ceny se mohou mezi společnostmi Walmart Corporation a Walmart Inc lišit. Je vhodné zkontrolovat webové stránky každého subjektu nebo navštívit příslušné obchody, kde najdete přesné informace.

Otázka: Plánuje Walmart Inc. rozšíření svých operací?

Odpověď: Jako rostoucí technologická společnost má Walmart Inc. v budoucnu v plánu rozšířit své operace a oslovit více zákazníků.

Na závěr, i když obě entity sdílejí jméno „Walmart“, jsou odlišné a navzájem oddělené. Walmart Corporation je dobře zavedeným maloobchodním gigantem, zatímco Walmart Inc. je kanadská technologická společnost, jejímž cílem je převrat v maloobchodě prostřednictvím své online platformy. Takže až příště uslyšíte někoho zmínit Walmart, ujistěte se, že objasníte, který Walmart mají na mysli, protože rozdíl mezi nimi je významný.