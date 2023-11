Pod jakou bankou Walmart spadá?

Ve světě maloobchodu je Walmart bezesporu gigant. Díky rozsáhlé síti prodejen a rozmanitému sortimentu se společnost stala pojmem. Pokud však jde o bankovní služby, Walmart nepůsobí pod vlastní bankou. Místo toho se spojila s několika finančními institucemi, aby svým zákazníkům nabídla různé bankovní služby.

Jedním z klíčových partnerství, které Walmart navázal, je společnost Green Dot Corporation, přední poskytovatel předplacených debetních karet a bankovních služeb. Prostřednictvím této spolupráce Walmart nabízí Walmart MoneyCard, předplacenou debetní kartu, která umožňuje zákazníkům spravovat své peníze, nakupovat a platit účty. Walmart MoneyCard vydává Green Dot Bank, dceřiná společnost Green Dot Corporation.

Další pozoruhodné partnerství je s Capital One Financial Corporation. Walmart se spojil s Capital One, aby nabídli Walmart Rewards Card a Walmart Rewards Mastercard. Tyto kreditní karty poskytují zákazníkům odměny a výhody za jejich nákupy u Walmartu a dalších zúčastněných prodejců. Capital One je vydavatelem těchto kreditních karet.

FAQ:

Otázka: Mohu si otevřít bankovní účet u Walmartu?

Odpověď: Ne, Walmart nefunguje jako tradiční banka a nenabízí vlastní bankovní účty. Poskytuje však různé finanční služby prostřednictvím partnerství s jinými bankami a finančními institucemi.

Otázka: Mohu proplatit šek ve Walmartu?

Odpověď: Ano, Walmart nabízí služby proplácení šeků. Ve Walmart MoneyCenters nebo na přepážkách zákaznických služeb můžete za malý poplatek proplatit různé šeky, včetně šeků ze mzdy, státních šeků, vracení daní a vyrovnání pojištění.

Otázka: Mohu získat půjčku od Walmartu?

Odpověď: Ne, Walmart neposkytuje půjčky přímo. Prostřednictvím svých partnerství však nabízí řadu finančních produktů a služeb, jako jsou předplacené debetní karty a kreditní karty.

Otázka: Jsou bankovní služby Walmartu bezpečné?

Odpověď: Bankovní služby Walmartu jsou poskytovány prostřednictvím partnerství se zavedenými finančními institucemi. Tyto instituce jsou regulovány a kontrolovány příslušnými orgány, které zajišťují bezpečnost a zabezpečení služeb, které nabízejí.

Závěrem lze říci, že zatímco Walmart nemá vlastní banku, spolupracoval s různými finančními institucemi na poskytování bankovních služeb svým zákazníkům. Ať už se jedná o předplacené debetní karty nebo kreditní karty, Walmart se spojil se společnostmi jako Green Dot a Capital One, aby své rozsáhlé zákaznické základně nabídl pohodlná finanční řešení.