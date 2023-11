By

Jaké jsou tři segmenty Walmartu?

Walmart, největší světový maloobchodník, působí ve třech odlišných segmentech: Walmart US, Walmart International a Sam's Club. Každý segment uspokojuje různé potřeby zákazníků a přispívá k celkovému úspěchu společnosti. Podívejme se blíže na tyto tři segmenty a na to, co obnášejí.

1. Walmart USA

Walmart US je největším segmentem společnosti a tvoří většinu jejích příjmů. Provozuje rozsáhlou síť maloobchodních prodejen po celých Spojených státech a nabízí širokou škálu produktů, včetně potravin, oblečení, elektroniky a domácích potřeb. Walmart US obsluhuje miliony zákazníků každý den a poskytuje jim dostupné ceny a pohodlné nakupování. Segment také zahrnuje platformu elektronického obchodu Walmart, která zákazníkům umožňuje nakupovat online a nechat si doručit nákupy až k jejich dveřím.

2. Walmart International

Walmart International se zaměřuje na rozšíření přítomnosti společnosti za hranice Spojených států. Působí v různých zemích po celém světě, mimo jiné v Mexiku, Kanadě, Spojeném království, Číně a Brazílii. Tento segment přizpůsobuje obchodní model Walmartu tak, aby vyhovoval specifickým potřebám a preferencím trhu každé země. Využitím svého globálního rozsahu a odborných znalostí se Walmart International snaží poskytovat zákazníkům kvalitní produkty za konkurenceschopné ceny a zároveň podporovat místní ekonomiky.

3. Sam's Club

Sam's Club je členský skladový klub, který nabízí hromadné produkty za zvýhodněné ceny. Vychází vstříc individuálním zákazníkům i firmám a poskytuje jim široký výběr zboží, včetně potravin, elektroniky, nábytku a dalších. Sam's Club funguje na modelu předplatného, ​​kde členové platí roční poplatek za přístup k exkluzivním nabídkám a výhodám. Svým zaměřením na hromadné nákupy a úspory nákladů oslovuje Sam's Club zákazníky, kteří chtějí nakupovat ve větším množství nebo hledají hodnotu za své peníze.

FAQ:

Otázka: Jaký je rozdíl mezi Walmart US a Walmart International?

Odpověď: Walmart US působí ve Spojených státech, zatímco Walmart International rozšiřuje dosah společnosti do dalších zemí po celém světě.

Otázka: Je Sam's Club pouze pro firmy?

Odpověď: Ne, Sam's Club je otevřen jak individuálním zákazníkům, tak firmám. Členem se může stát kdokoli a využívat výhody hromadného nákupu a zvýhodněné ceny.

Otázka: Mohu nakupovat online ve Walmartu?

Odpověď: Ano, Walmart nabízí platformu elektronického obchodu, kde mohou zákazníci nakupovat online a nechat si své nákupy doručit až ke dveřím.

Závěrem lze říci, že tři segmenty Walmartu, Walmart US, Walmart International a Sam's Club, uspokojují různé potřeby zákazníků a přispívají ke globálnímu úspěchu společnosti. Ať už je to prostřednictvím rozsáhlé sítě maloobchodních prodejen, mezinárodní expanze nebo členského skladového klubu, Walmart se snaží poskytovat zákazníkům dostupné ceny, kvalitní produkty a pohodlné nakupování.