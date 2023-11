Warhammer 40,000 XNUMX: Space Marine II: Nová éra galaktického válčení

By

Od vydání Warhammer 40,000: Space Marine, hry, která hráče uchvátila intenzivní kampaní a strhujícími bitvami pro více hráčů, uběhlo více než deset let. Fanoušci se dlouho vzdávali naděje na pokračování, ale nyní, v roce 2023, je na obzoru tolik očekávané uvedení Warhammer 40,000 XNUMX: Space Marine II na Xbox Series X|S. Tentokrát vývojář Saber Interactive a vydavatel Focus Entertainment posouvají milovanou franšízu do nových výšin.

Warhammer 40,000: Space Marine II je střílečka z pohledu třetí osoby, která hráče ponoří do napínavého galaktického dobrodružství. Kapitán Titus a jeho vesmírní mariňáci se vrací do popředí v podání talentovaného Clive Standena. Zatímco Císař posílá věrné vesmírné mariňáky bojovat s hordami Tyranidů, hráči musí rozpoutat peklo s ničivými zbraněmi a speciálními schopnostmi.

Jedním z podstatných rozdílů je, že Warhammer 40,000 XNUMX: Space Marine II již není v rukou Relic Entertainment. Místo toho převzalo otěže Saber Interactive, uznávané studio stojící za World War Z a Evil Dead: The Game. Saber Interactive, známý pro svou působivou technologii Swarm Engine, která umožňuje na obrazovce současně velké množství nepřátel, slibuje, že přinese epické bitvy v bezprecedentním měřítku.

Čím se Warhammer 40,000 XNUMX: Space Marine II odlišuje od svého předchůdce?

V návaznosti na základy položené původní hrou představil Saber Interactive Tyranidy jako hlavního nepřítele ve Space Marine II. Jedinečný simulátor chování, známý jako Swarm Engine, dokonale doplňuje úlovou povahu Tyranidů, což vede k vzrušujícím a náročným herním sekvencím.

Ve Space Marine II se příběh odehrává téměř století po událostech první hry. Vesmír prošel významnými změnami, se zničením pevnostního světa Cadia a vznikem Primaris, mocnějšího druhu vesmírných mariňáků vedených vzkříšeným primarchou ultramariňáků Roboutem Guillimanem. Kapitán Titus se vrací do neklidné galaxie a přizpůsobuje se tomuto novému kontextu, zatímco znovu bojuje za záchranu lidstva.

Co se týče stolní hry Warhammer 40,000 40,000, ta se v průběhu let také vyvíjela. Přestože vývojový proces ztěžuje držet krok s neustálým zaváděním nových modelů a frakcí, Warhammer XNUMX: Space Marine II se snaží začlenit co nejvíce v rámci svých omezení. Hráči mohou očekávat, že se setkají nejen s ultramariňáky a tyranidy, ale také s imperiálními silami a významnou přítomností Adeptus Mechanicus. Musí se však mít na pozoru před tzeenchianskými silami, které budou ultramariňákům komplikovat bitvu.

Nejčastější dotazy

1. Kdo je vývojářem a vydavatelem Warhammer 40,000: Space Marine II?

Warhammer 40,000: Space Marine II je vyvíjen společností Saber Interactive a publikován Focus Entertainment.

2. Jaká je hlavní nepřátelská frakce ve Space Marine II?

Hlavní nepřátelskou frakcí ve Space Marine II jsou Tyranidi, známí svým chováním podobným úlu.

3. Jak se změnila hratelnost ve Space Marine II?

Space Marine II staví na úspěšné mechanice svého předchůdce a zároveň přináší nové funkce, které vylepšují hráčský zážitek. Hra si zachovává vynikající systém na dálku/blízko a přináší vylepšení, jako je počítadlo rychlých střel a mechanika odražení.

4. Jaké změny nastaly ve vesmíru Warhammer 40,000 XNUMX od první hry?

Ve vesmíru Warhammer 40,000 XNUMX byla Cadia, pevnostní svět, zničena a galaxii roztrhal warp-rift. Vznik Primaris, silnější verze Astartes, a návrat Roboute Guillimana jako Primarcha Ultramariňáků přetvořily galaxii a vystavily lidstvo extrémnímu nebezpečí.

5. Mohou hráči očekávat, že uvidí všechny nové modely a frakce ze stolní hry ve Space Marine II?

Vývojový proces představuje výzvy, jak udržet krok s neustále se vyvíjející stolní hrou. Zatímco Space Marine II má za cíl začlenit co nejvíce, hráči by neměli očekávat, že uvidí všechny nové modely a frakce. Mohou však předvídat setkání s imperiálními silami, významnou přítomnost Adeptus Mechanicus a komplikující tzeenchianské síly.