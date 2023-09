Aktualizace New One UI Watch 5 představuje univerzální gesta pro vylepšené ovládání chytrých hodinek

By

Nejnovější aktualizace One UI Watch 5 společnosti Samsung přináší revoluční funkci zvanou Universal Gestures, která rozšiřuje koncept používání vašich chytrých hodinek prostřednictvím gest. Zatímco gesta rychlého spuštění již uživatelé Galaxy Watch znali, univerzální gesta nabízejí jinou úroveň ovládání vašich chytrých hodinek.

Univerzální gesta slouží jako nástroj pro usnadnění a poskytují plnou kontrolu nad vašimi chytrými hodinkami pomocí gest. Zatímco dotykové ovládání bude stále upřednostňovat většina uživatelů, univerzální gesta jsou fantastickým nástrojem pro jednotlivce s poraněním ruky nebo postižením.

Povolení univerzálních gest je jednoduché. Na zařízení Galaxy Watch se systémem One UI Watch 5 přejděte do nabídky Nastavení, přejděte na „Přístupnost“, klepněte na „Interakce a obratnost“, poté na „Univerzální gesta“ a zapněte funkci. Případně to můžete povolit prostřednictvím aplikace Galaxy Wearable na připojeném smartphonu.

Abyste pochopili, jak Universal Gestures fungují, je při prvním povolení funkce k dispozici podrobný výukový program. Po dokončení můžete přepnout z dotykové navigace na univerzální gesta dvojitým otočením zápěstí ze strany na stranu. Gesta sevření a sevření ruky v pěst se používají k pohybu zvýrazňovače (indikátoru zaostření) po uživatelském rozhraní a simulaci klepnutí na obrazovku na zvýrazněné prvky uživatelského rozhraní.

Univerzální gesta navíc umožňují uživatelům přístup k nabídce akcí dvojitým sevřením ruky v pěst. Tato nabídka obsahuje tlačítka pro posouvání, otevření rychlého panelu, úpravu ciferníků, přístup k zásuvce aplikací a další.

Uživatelé mohou flexibilně přizpůsobit funkce gest, změnit barvu zvýrazňovače, upravit nastavení skenování kurzoru, upravit nabídku Akce, upravit rychlost a citlivost a další. Tato nastavení lze snadno upravit na chytrých hodinkách nebo prostřednictvím aplikace Galaxy Wearable.

Aktualizace One UI Watch 5 je aktuálně k dispozici pro řadu Galaxy Watch 6, přičemž ve vybraných regionech je zaváděna pro řady Galaxy Watch 4 a Galaxy Watch 5. Samsung pokračuje v rozšiřování dostupnosti na další trhy a vylepšuje zážitek z chytrých hodinek pomocí Universal Gestures.

