Pochopení významu podpory duševního zdraví na univerzitách

Komunitu University of New Hampshire zasáhla tragédie, když truchlila nad ztrátou studenta, který v neděli zemřel sebevraždou. Student, junior na Peter T. Paul College of Business and Economics, byl úředníky školy popsán jako loajální a dobrosrdečný přítel, který měl pozitivní dopad na komunitu UNH. Komunita kampusu je obzvláště postižena, když se studenti tento týden připravují na odchod na přestávku na Den díkůvzdání.

Po této zničující události prezident UNH James W. Dean Jr. zdůraznil důležitost podpory studentů, kteří mohou truchlit. Vyzval fakultu, aby si byla vědoma zármutku, který mohou mnozí studenti zažívat, a nabídla flexibilitu, pokud jde o akademické povinnosti. Univerzita je v kontaktu s rodinou studenta a bude včas poskytovat informace o vzpomínkových obřadech.

Šéf durhamského policejního oddělení Rene Kelley potvrdil smrt jako sebevraždu a ujistil, že není podezřelá žádná nekalá hra. Vyšetřování probíhá.

Vzhledem k tomu, že v dobách, jako jsou tyto, je potřeba podpory a poradenství, jsou studentům, vyučujícím a zaměstnancům k dispozici univerzitní psychologické a poradenské služby a program zaměstnanecké asistence. Je velmi důležité, aby jednotlivci oslovili a vyhledali pomoc, pokud pociťují smutek nebo žal.

Često postavljana pitanja:

Otázka: Jak mohou studenti kontaktovat psychologické a poradenské služby UNH?

Odpověď: Studenti se mohou s žádostí o podporu obrátit na Psychologické a poradenské služby na čísle (603) 862-2090.

Otázka: Jak mohou zaměstnanci a učitelé přistupovat k programu zaměstnanecké asistence v UNH?

Odpověď: Program zaměstnanecké asistence je dostupný přímo na čísle (800) 424-1749.

Otázka: Jsou k dispozici národní krizové linky pomoci pro okamžitou podporu?

Odpověď: Ano, horkou linku National Alliance on Mental Illness (NAMI) lze kontaktovat na čísle 800-950-NAMI (6264), National Suicide Prevention Lifeline na čísle 800-273-TALK (8255) a National Crisis Line na čísle 1- 833-710-6477. Tyto krizové linky poskytují okamžitou podporu a vedení těm, kteří to potřebují.