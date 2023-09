Asteroid Sample Return Mission OSIRIS-REx dosahuje kulminace

By

Kapsle obsahující 250 gramů asteroidového prachu má přistát v poušti Utah 24. září, což znamená vyvrcholení mise NASA OSIRIS-REx. Mise, která byla zahájena v roce 2016, měla za cíl shromáždit a vrátit vzorek z asteroidu Bennu, který nabízí cenné poznatky o formování naší sluneční soustavy před více než 4.5 miliardami let. Kapsle bude pečlivě přepravena do laboratoře NASA v Houstonu, aby se zabránilo kontaminaci, než bude distribuována do různých zúčastněných laboratoří po celém světě.

Bennu je relativně primitivní materiál a je velmi cenný pro vědce, kteří se snaží porozumět původu sluneční soustavy. Podobné meteority s Bennuovým složením sice dopadají na Zemi, ale často shoří v atmosféře nebo se kontaminují pozemským prostředím. Mise OSIRIS-REx nabízí jedinečnou příležitost studovat nekontaminovaný vzorek.

Kanadští vědci budou mít také příležitost analyzovat část vzorku díky jejich příspěvku k misi s přístrojem OLA (OSIRIS-REx Laser Altimeter). Kanadská kosmická agentura bude mít přístup ke 4 % vzorku, což odpovídá 10 gramům. Michael Daly, výzkumník z York University, plánuje změřit tepelnou vodivost svého vzorku, aby určil tepelné vlastnosti celého asteroidu. Dominique Weis a její kolegové z University of British Columbia použijí citlivý typ hmotnostní spektrometrie k určení složení Bennu.

Zatímco tři čtvrtiny vzorku budou zachovány pro budoucí generace ke studiu, mise OSIRIS-REx bude pokračovat i po dodání kapsle. Sonda bude pokračovat na oběžnou dráhu asteroidu Apophis v roce 2029.

Zdroje:

– Mise NASA OSIRIS-REx

– Michael Daly, výzkumník na York University

– Dominique Weis, ředitel Pacifického centra pro izotopový a geochemický výzkum na University of British Columbia