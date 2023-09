Thomas the Tank Engine se objevuje ve Starfield's Ship-Builder Feature

Starfield, velmi očekávaná nová hra Bethesdy, se již stala dosud nejúspěšnějším uvedením společnosti na trh. S více než 6 miliony hráčů celkem a více než 1 milionem souběžných hráčů si rychle získal velkou a oddanou fanouškovskou základnu.

Jedním ze způsobů, jak hráči vyjadřují svou kreativitu ve Starfield, je funkce pro stavbu lodí. A nyní se mohou fanoušci oblíbené dětské postavy Thomas the Tank Engine radovat, protože uživatel Redditu jménem u/MrCaine332 vytvořil loď, která připomíná ikonickou lokomotivu.

V minulosti byli modderi často potřeba, aby přidali Thomas the Tank Engine do her Bethesda, a to i jako náhradu za draky ve Skyrimu. Vytvoření u/MrCaine332 ve Starfield však nevyžaduje žádnou schopnost modifikace. Místo toho jednoduše využívá správné části lodi a dotek kreativního vkusu.

Ačkoli je Thomas the Tank Engine známý pro svou užitečnost v televizních seriálech, fanoušci ještě neviděli, jak si vede v boji ve Hvězdném poli. Nicméně uživatelé na Redditu chválili design lodi, přičemž jeden uživatel ji popsal jako „mistrovské dílo“.

Zůstává záhadou, proč mají hráči zálibu přidávat Thomas the Tank Engine do různých her, ale tento nejnovější přírůstek ve Starfieldu jistě hráčům poskytl spoustu zábavy. A Thomas není jediným odkazem na popkulturu, který se objevil ve staviteli lodí hry, protože fanoušci také znovu vytvořili lodě ze Star Wars, Batman a Futurama.

Celkově dala funkce stavitele lodí ve Starfieldu hráčům příležitost vyjádřit svou kreativitu a přidat do hry svůj vlastní osobní nádech. Díky zahrnutí Thomas the Tank Engine si hráči mohou do svých vesmírných dobrodružství přivést milovanou postavu z dětství.

Zdroj: dexerto.com