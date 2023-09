Opojný svět zakázkových Porsche: Cesta do automobilového umění

V nedávném videu se Dennis Collins ponoří do vzrušující říše zakázkových Porsche, která jsou vyleptána renomovaným japonským řemeslníkem Akirou Nakai, géniem za značkou RWB. Toto není vaše typické přizpůsobení; tyto 911 jsou skutečně mimořádné výtvory, které vás přenesou do automobilové Valhally.

Collins nás vezme na fascinující cestu rozsáhlým závodem pod vedením Stuarta Singera, dlouholetého partnera v automobilovém světě. Video ukazuje úžasnou Pandoru One Porsche 911, vůz tak výjimečný, že se zdá, jako by jej vyřezali bohové automobilového tuningu. Jeho tmavě modrý lak má lesklou kvalitu připomínající oceán, doplněný výraznými koly v bronzovém odstínu. Piece de résistance je osvětlený nápis RWB na monumentálním spoileru s kachním ocasem, kreativní dotek ze Singer's shopu.

Vedle tohoto velkolepého zvířete stojí Porsche zdobené podmanivým zeleným odstínem mořské pěny, které nás zve nahlédnout do duše oceánu. Přestože je na videu ukázán jen letmo, odhaluje sekané zadní blatníky a troufale chybějící zadní nárazník. Jako mýtické stvoření se objevuje a mizí a zanechává trvalý dojem.

Někteří puristé se mohou při pomyšlení na úpravu svých milovaných 911 přikrčit, a dokonce i Singer uznává rozdělení uvnitř komunity Porsche ohledně úprav RWB. Jakákoli skepse se však rozplyne, když jsme svědky toho, jak Nakai, láskyplně známý jako Nakai-san, uplatňuje svou magii. Když ho sledujeme, jak pečlivě přidává poslední tahy štětcem, zatímco sedí na podlaze, je zřejmé, že to není jen další zakázková práce; je to automobilové umění v celé své kráse.

Nakaiova cesta ze závodních okruhů v Japonsku k proměně těchto německých hřebců je téměř poetická. Zpočátku začal s významnými generálními opravami na Toyotě Corolla AE86, své skutečné povolání našel v tuningu automobilů a nakonec byl uchvácen půvabem Porsche 911, zejména modelů 930, 964 a 993. Složitosti těchto RWB Porsche nejsou ničím menším než velkolepé a překonávají skromný popis „neuvěřitelného“.

Ale to není všechno. Video nám nabízí pohled do zákulisí Collinsova Ferrari Testarossa, procházejícího vlastní proměnou v Singerově obchodě. Collins poskytuje intimní pohled do procesu omlazení ikonického italského superauta z 1980. let, od odizolování podvozku po obnovu nárazníku a oživení klimatizace, které si vyžádalo odstranění motoru i palubní desky. S průměrnou prodejní cenou kolem 150,000 XNUMX $ je vlastnictví takového mistrovského díla pro některé nejen snem, ale i dosažitelnou realitou.

Ať už jste nadšenec Porsche nebo fanoušek italského vkusu, toto video nabízí neomezený přístup do vznešeného světa automobilových zázraků. Dennis Collins poskytuje více než jen video; je to pozvánka do sféry, kde inženýrství přesahuje do umění. Připravte se na to, že budete uchváceni opojnou krásou zakázkových Porsche a uměním, které je součástí jejich tvorby.

Zdroje: Motorious