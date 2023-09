Vypadají vaše fotky na Instagramu hůř, než by měly? Zaškrtněte toto skryté nastavení

By

Mnoho uživatelů Instagramu může nevědomky ohrozit kvalitu svých fotografií a videí kvůli skrytému nastavení v aplikaci. Nastavení označené „Vždy nahrávat v nejvyšší kvalitě“ je ve výchozím nastavení vypnuto, takže komprimovaná nahrávání mohou vypadat výrazně hůř.

Výchozí nastavení Instagramu automaticky upravuje kvalitu nahrávání na základě podmínek sítě. To znamená, že pokud je připojení k síti špatné, aplikace zkomprimuje fotografii nebo video, jak uzná za vhodné. Povolením přepínače „Vždy nahrávat v nejvyšší kvalitě“ však uživatelé mohou zajistit, že jejich obsah bude nahrán v nejlepším možném rozlišení bez ohledu na podmínky sítě.

Bohužel mnoho uživatelů si toto nastavení nemusí být vědomo nebo jej může mít deaktivováno, aniž by si to uvědomovali. Ti, kteří toto nastavení nikdy ručně nepovolili nebo si stáhli Instagram do nového zařízení, pravděpodobně zjistí, že je přepínač vypnutý.

Chcete-li zkontrolovat a povolit nastavení „Vždy nahrávat v nejvyšší kvalitě“, mohou uživatelé postupovat takto: otevřete aplikaci Instagram, přejděte do svého profilu a klepněte na ikonu tří řádků v pravém horním rohu. Odtud vyberte „Nastavení a soukromí“ a přejděte dolů na „Využití dat a kvalita médií“. Nakonec přepněte možnost „nahrát v nejvyšší kvalitě“ doprava, abyste ji aktivovali.

Díky těmto jednoduchým krokům mohou uživatelé Instagramu zajistit, aby jejich fotografie a videa byly nahrány v nejvyšší dostupné kvalitě, přičemž bude zachována integrita a detaily jejich obsahu.

Zdroje:

- The Verge

– Obrazové titulky: Fotografie záhlaví s licencí přes Depositphotos

Definice:

– Kvalita nahrávání: Úroveň komprese obrázku nebo videa použitá při nahrávání obsahu na platformu nebo web.

– Podmínky sítě: Síla a stabilita internetového připojení, která se může lišit v závislosti na faktorech, jako je síla signálu a šířka pásma.