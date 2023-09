Stranded GMC Canyon AT4 nalezen uvíznutý na turistické stezce v Coloradu

By

GMC Canyon AT2023 z roku 4 uvízl v blízkosti vrcholu Coloradských Skalistých hor několik dní. Nákladní vůz uvízl na Decalibron Trail, sedm mil dlouhé turistické trase, která objíždí čtyři horské vrcholy nad 14,000 XNUMX stop. Stezka, částečně situovaná na soukromém pozemku, byla po většinu roku uzavřena kvůli obavám z odpovědnosti a špatnému stavu stezky.

Řidič GMC Canyon AT4 se zjevně dostal k stezce po silnici, která končí na začátku stezky nebo se stává bývalou těžební cestou. Řidič pravděpodobně podcenil obtížnost terénu, protože stezka není dobře značená a navigace může být matoucí.

Nákladní auto sklouzlo z okraje stezky na volné kameny, ztratilo trakci a zarylo se do povrchu. Bylo hlášeno, že kamion se zaryl do diferenciálu, což představovalo riziko převrácení, pokud by se řidič pokusil vypnout.

Snahy o vyproštění kamionu jsou zatím neúspěšné. Dobrovolnická organizace Colorado 4×4 Rescue and Recovery dorazila k vozidlu, ale nebyla schopna ho vyprostit. Nákladní vozidlo zůstává opuštěné na stezce, protože nebylo hlášeno žádné další oživení.

Tento incident poukazuje na nebezpečí nezkušených řidičů, kteří se pokoušejí po stezkách nad jejich úroveň dovedností. Svéhlaví řidiči způsobili podobné incidenty v oblasti, což si vyžádalo varování a uzavření náročných terénních stezek.

Slouží jako připomínka opatrnosti a pokory, když se pouštíte do neznámého terénu.