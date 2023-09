Představujeme Super: The True-Blue Australian Lager od Golden West Brewing Co.

By

Golden West Brewing Co., řemeslný pivovar se sídlem v Subiaco v západní Austrálii, nedávno odhalil svůj nejnovější výtvor: Super, pravý modrý australský ležák. Inspirací v době, kdy si objednat pivo znamenalo vybrat si mezi plným pivem nebo středně silným zlatem, Super vzdává hold jednoduchosti a nostalgii té doby.

Super nalévá čistý zlatý odstín s velkorysou hlavou a láká milovníky piva svým lákavým vzhledem. Ve vůni se pivo může pochlubit výraznou sladovou vůní, která připomíná koberce v zákulisí kultovního místa s živou hudbou v Perthu, The Grosvenor, z 1990. let minulého století. Počáteční doušek nabízí hladký a uspokojující zážitek, ale brzy přejde do slastné rovnováhy sladové hořkosti a křupavého závěru.

Toto plechovkové nebo plechovkové pivo se již prosadilo na místní pivní scéně a v roce 2023 získalo stříbrnou medaili na Perth Royal Beer Show. Jeho uznání je zasloužené vzhledem k jeho schopnosti přenést milovníky piva zpět do zlatých časů, kdy kraloval Swanny neboli Swan Gold středně silné.

S objemovým obsahem alkoholu (ABV) 4.2 procenta je Super také ideální pro sdílení s přáteli a přivádí zpět kamarádství, které je často spojeno s rozdělováním drinku. Tato plechovka s cenou přibližně 23 $ za čtyřbalení není jen příchutí nostalgie, ale také velkou hodnotou pro nadšence řemeslného piva.

Pokud tedy toužíte po dávných dobách, kdy byl výběr piva jednodušší a důraz byl kladen na kvalitu a tradici, Super by Golden West Brewing Co. by měl být na vašem radaru. Pozvedněte sklenku k australskému řemeslu a vychutnejte si tento věrně modrý ležák, který si vysloužil solidní hodnocení 3.5 WA západů slunce z 5.

Zdroje:

– Golden West Brewing Co. (webové stránky pivovaru)

– Perth Royal Beer Show (pivní soutěž)

Definice:

– Tinnie: Termín používaný v Austrálii k označení plechovky piva.

– ABV: Alcohol by Volume, standardní měření používané k označení obsahu alkoholu v nápoji.