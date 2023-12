Remake Alone in the Dark od THQ Nordic zpožděn: Více času na polštinu a žádné crunch

Shrnutí: THQ Nordic a vývojář Pieces Interactive oznámili další zpoždění pro nadcházející remake Alone in the Dark. Datum vydání, původně přeplánované na 16. ledna 2024, bylo posunuto zpět na 20. března 2024. Bylo učiněno rozhodnutí, aby měl tým více času na vyleštění a aby se během vánočních svátků vyhnuli případným problémům.

Ve snaze splnit a překonat očekávání komunity vyjádřily THQ Nordic a Pieces Interactive své přání, aby hra dostála vynikajícím výkonům hollywoodských hvězd Davida Barboura a Jodie Comer, kteří ztvárňují hlavní protagonisty v přepracovaném survivalu. hororová hra.

Alone in the Dark, pocta původnímu přelomovému titulu, zve hráče, aby se ponořili do strašidelného příběhu vytvořeného Mikaelem Hedbergem, známým svou prací na SOMA a Amnesia: The Dark Descent. Hra nabízí jedinečnou perspektivu, protože hráči si mohou vybrat, zda ztělesní buď Edwarda Carnbyho, kterého hraje David Harbour, nebo Emily Hartwoodovou, kterou ztělesňuje Jodie Comer. Přepracovaná klasika mísí psychologický horor s prvky jižanské gotiky.

I když bylo datum vydání odloženo, fanoušci toužící ochutnat Alone in the Dark si stále mohou dopřát prolog Grace in the Dark, který je k dispozici ke stažení.

Remake Alone in the Dark je v současné době vyvíjen pro PlayStation 5, Xbox Series a PC prostřednictvím Steamu. Vývojářský tým chce zajistit, aby hra dosahovala nejvyšší úrovně kvality a naplňovala očekávání hráčů, kteří napjatě čekají na její vydání.

