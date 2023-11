Ubisoft nastavuje nový standard: Fast-Forwarding Cutscenes je změna hry

Ubisoft odhalil vzrušující funkci ve své nadcházející mobilní looter střílečce The Division Resurgence. Rychlé převíjení cutscén sice není převratný koncept, ale jde o funkci, která se dnes u her vidí jen zřídka. Tato změna hry způsobila, že hráči netrpělivě očekávali vydání hry v roce 2024 a doufali, že se stane standardní součástí všech budoucích videoher.

Hráči, kteří tuto schopnost objevili náhodou, zjistili, že procházejí dlouhými cutscénami v The Division Resurgence pouhým dotykem obrazovky. Ať už se jedná o postavu kráčející tiše nebo přílišné dialogy o misi, hráči nyní mohou tyto scény procházet větrem, šetřit čas a dělat hru zábavnější.

I když je ve většině her možnost úplně přeskakovat cutscény, často existuje touha zachytit každý kousek tradice a vývoje postavy. Funkce rychlého převíjení v The Division Resurgence tuto potřebu uspokojuje a umožňuje hráčům selektivně procházet částmi cutscén. Tato drobná, ale působivá funkce není jen darem z nebes pro hráče, kteří chtějí rychle posouvat příběh, ale je také ideální pro hráče na mobilních zařízeních, protože poskytuje flexibilitu pro ukončení hry v každém okamžiku.

Odhodlání Ubisoftu vylepšovat hráčský zážitek je chvályhodné. Zavedením možnosti rychlého posunu vpřed v The Division Resurgence nastavili nový standard v herním průmyslu. Hráči nyní netrpělivě chtějí vidět tuto funkci implementovanou v budoucích hrách Ubisoftu, jako je The Division 3 a The Division Heartland.

Očekávání je hmatatelné a fanoušci her od Ubisoftu si nemohou pomoci, ale touží po pohodlí a požitku, který funkce rychlého převíjení přináší. Vzhledem k tomu, že Ubisoft vede cestu, ostatní vývojáři her si to mohou všimnout a zvážit začlenění této funkce, která mění hru, do svých vlastních výtvorů.

FAQ:

Otázka: Je The Division Resurgence první hrou, která má funkci rychlého převíjení cutscén?

Odpověď: Ne, některá JRPG a další hry obsahovaly podobné funkce v minulosti.

Otázka: Mohu úplně přeskočit cutscény v The Division Resurgence?

Odpověď: Ano, stejně jako většina her, The Division Resurgence umožňuje hráčům v případě potřeby zcela přeskočit cutscény.

Otázka: Kdy bude The Division Resurgence oficiálně spuštěno?

Odpověď: Hra je v současné době ve fázi beta testování a očekává se, že bude spuštěna v roce 2024.