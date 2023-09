The Butchered Irish Accent in Starfield Sparks Controversy

By

Velmi očekávaná hra Starfield, kterou vyvinula Bethesda, se nedávno dostala pod palbu kvůli svému špatně provedenému irskému přízvuku. Hráči i kritici byli šokováni a zklamáni zobrazením přízvuku, který byl popsán jako „ohavnost“.

Problém zkreslování akcentů není ve světě médií novinkou, ale zdá se, že ho Starfield posunul na zcela novou úroveň. Mnoho jednotlivců z Irska, kteří jsou obeznámeni s nuancemi svých vlastních dialektů, vyjádřilo svou frustraci z nepřesného zobrazení.

I když někteří mohou namítat, že přimět skutečné irské herce, aby tyto role vyjadřovali, by bylo nejjednodušším řešením, přinejmenším se očekává, že přízvuk bude spravedlivý. Bohužel se zdá, že tento základní požadavek byl při vývoji Starfield přehlížen.

Twitter zaplavily komentáře upozorňující na špatnou kvalitu irského přízvuku ve hře. Někteří to přirovnávají k základnímu americkému přízvuku s občasným používáním stereotypních irských frází. Ti, kteří to zažili na vlastní kůži, to nazývali „šokující“ a „neuvěřitelné“.

Toto není první případ špatně provedeného irského přízvuku ve světě her. Nicméně nedávné tituly, jako je Assassin's Creed Valhalla, odvedly mnohem lepší práci s přesným znázorněním přízvuku. Je zklamáním vidět, že Starfield v tomto ohledu minul cíl.

Navzdory kontroverzi kolem irského přízvuku se Starfieldu stále podařilo získat úspěch v jiných oblastech. Hra získala pozitivní recenze a vedla si dobře v prodejích.

Závěrem, zmasakrovaný irský přízvuk ve Starfield vyvolal pobouření mezi hráči a kritiky. Je jasným příkladem důležitosti přesné reprezentace v médiích a slouží jako připomínka toho, že je třeba vynaložit více úsilí na zajištění autenticity zobrazení různých kultur a akcentů.

