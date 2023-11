Často kladené otázky (FAQ)

Mělo by představenstvo společnosti Tesla pozastavit Elona Muska za podporu antisemitských názorů?

Investor do Tesly a významný odborník na management požadují, aby byl Elon Musk, generální ředitel společnosti Tesla, suspendován představenstvem společnosti za podporu antisemitských názorů na sociálních sítích. Jerry Braakman, prezident First American Trust, věří, že Musk překročil hranici tím, že souhlasil s antisemitským příspěvkem na populární platformě sociálních médií. Braakman tvrdí, že generální ředitel veřejné společnosti by neměl šířit nenávist, bez ohledu na práva na svobodu projevu.

Tato kontroverze vedla k tomu, že velké značky jako Disney, NBCUniversal a Warner Bros. Discovery zastavily svou reklamu na platformě vlastněné Muskem. I když tyto společnosti přímo nepřipisovaly své rozhodnutí Muskově příspěvku, bylo zjištěno, že některé z jejich reklam byly na platformě umístěny poblíž antisemitského obsahu.

Braakman navrhuje, aby byl Musk umístěn na dovolenou na dobu 30 až 60 dnů a měl by se účastnit školení a/nebo terapie empatie. Věří, že ani Muskovo bohatství, ani jeho technická a obchodní zdatnost neomlouvá jeho výroky a že jeho chování signalizuje potřebu pomoci.

Jeffrey Sonnenfeld, děkan pro studium vůdcovství na Yale School of Management, souhlasí s tím, že správní rada společnosti Tesla by měla jednat. Sonnenfeld tvrdí, že Musk by měl být zbaven funkce generálního ředitele a možná by měl být přeřazen do funkce hlavního technologického ředitele s minimálním dopadem na cenu akcií společnosti.

Musk však má v Tesle významnou moc, protože je nejen generálním ředitelem, ale také sedí v představenstvu a je největším individuálním akcionářem. Zatímco někteří akcionáři a experti požadují, aby ho představenstvo povolalo k odpovědnosti, jiní vyjadřují pochybnosti o jejich ochotě a schopnosti tak učinit efektivně.

Nakonec rozhodnutí leží na představenstvu Tesly. Kontroverze vyvolává důležité otázky týkající se odpovědnosti generálních ředitelů ve veřejně obchodovaných společnostech, hranic svobody projevu a rozsahu, v jakém by správní orgány měly zasahovat do osobních názorů vyjádřených jejich vůdci.

Otázka: Kdo je v představenstvu Tesly?

A: Představenstvo Tesly vede Robyn Denholm a jeho členy jsou James Murdoch, rizikový kapitalista Ira Ehrenpreis, Muskův mladší bratr Kimbal a Musk sám. Musk má podstatný vliv jako spoluzakladatel, generální ředitel a největší individuální akcionář společnosti.

Otázka: Proč někteří akcionáři a experti volají po Muskově pozastavení?

Odpověď: Domnívají se, že Musk schvalující antisemitské názory na sociálních sítích je pro generálního ředitele veřejné společnosti nepřijatelné. Argumentují tím, že svým chováním kazí značku společnosti a že by ho správní rada měla volat k odpovědnosti a řešit jeho činy.

Otázka: Jak na kontroverzi reagovali jiní obchodní vůdci?

Odpověď: Někteří prominentní obchodní vůdci, jako je miliardář hedgeových fondů Bill Ackman, stáli při Muskovi a bránili ho proti obviněním z antisemitismu. Jiní, jako Ross Gerber, generální ředitel a prezident Gerber Kawasaki, však Muskovo chování kritizovali a vyjádřili obavy z jeho dopadu na pověst Tesly.