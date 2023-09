Starověký příběh o Springtails: První zvířata, která vyvinula nemrznoucí proteiny

By

Ve starověkém světě, před více než 400 miliony let, byla Země dramaticky odlišná. Moře se hemžily životem, zatímco na souši se nic nehýbalo. To byl konec období Ordovicium, kdy byla zeměkoule horká a vlhká. Krátce nato však začaly zemské masy mrznout a začala se šířit ledová čepice, která změnila kdysi teplé vody na chladné a nehostinné. To vedlo k druhému nejhoršímu masovému vymírání v historii, kdy byla vymazána polovina veškerého života.

Pozoruhodné je, že drobný tvor zvaný jarní ocas byl jedním z mála druhů, které přežily. Springtails jsou hmyzem podobná zvířata, která vyvinula jedinečnou strategii boje proti chladu. Jejich buňky začaly produkovat proteiny, které je chránily před zamrznutím. Nedávný výzkum z Aarhus University a Queen's University v Kanadě ukázal, že ocasník mohl být prvním zvířetem, které vyvinulo nemrznoucí proteiny, které se vyvinulo mnohem dříve, než se dříve myslelo.

Ocasy jsou malé, přičemž největší druhy měří na délku pouhých šest milimetrů. Mají zřetelně rozeklaný ocas neboli furculu, kterou mohou uvolnit, aby vyskočili do vzduchu na obranu. I když se podobají hmyzu, ve skutečnosti mají svou vlastní větev na evolučním stromě. Existuje více než 9,000 XNUMX různých druhů ocasů a lze je nalézt téměř všude, včetně zahrad, žijících v horních vrstvách půdy nebo spadaného listí.

Martin Holmstrup, profesor na Aarhuské univerzitě, studoval ve své laboratoři ocasy. Drží je v Petriho miskách, sleduje jejich chování a provádí experimenty, aby pochopil jejich jedinečné adaptace. Vzorky z těchto ocasů byly zaslány kolegům do Kanady, kteří provedli molekulární experimenty, aby určili, kdy se u zvířat poprvé vyvinuly nemrznoucí proteiny.

Pomocí sekvenování DNA a výpočtů vědci zjistili, že ocasy vyvinuly nemrznoucí proteiny během ordoviku, dlouho před ostatními zvířaty. Tento objev vrhá světlo na raný vývoj nemrznoucích mechanismů ve světě zvířat. Je dokonce možné, že rostliny a mikroorganismy vyvinuly podobné mechanismy ještě dříve.

Springtails není těžké najít; mohou být objeveny ve vaší vlastní zahradě. Uchopením hrsti zeminy nebo listí a použitím síta s nastavitelnou lampou a podnosem můžete odhalit tato fascinující a prastará stvoření. Pochopení jedinečných adaptací ocasů je nejen zajímavé samo o sobě, ale také přispívá k našim znalostem o historii života na Zemi.

