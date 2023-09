Hráči ve hvězdných polích předvádějí své tvůrčí schopnosti tím, že vytvářejí slavné tváře

By

Hráči Starfield se ukázali jako talentovaná a kreativní parta, která předvádí své dovednosti pomocí robustního tvůrce postav hry, aby znovu vytvořila různé slavné tváře. Od ikonických herců po milované fiktivní postavy, komunita sdílí své působivé výtvory na sociálních sítích.

Jeden uživatel Redditu, strider390, zveřejnil snímek své postavy připomínající Willema Dafoea s titulkem: „Víte, sám jsem něco jako průmyslník,“ s odkazem na slavný meme Spider-Man. Další hráč, SoullessVoid, se rozhodl znovu vytvořit legendárního Davida Bowieho jako svou osobnost Starmana. CheesyWales dokonce zašel tak daleko, že vytvořil Todda Howarda, šéfa vývoje Bethesdy, studia za Starfield.

Hráči čerpali inspiraci z filmů a televizních pořadů a vytvořili také postavy jako Mike Ehrmantraut z Breaking Bad and Better Call Saul, Tony Soprano z The Sopranos a Shrek a Lord Farquaad z franšízy Shrek. Tyto zábavné a často děsivé ztvárnění předvádějí hráčovu pozornost k detailu a kreativitu.

Nejen, že hráči znovu vytvořili slavné tváře, ale také se pustili do obnovy ikonických vesmírných řemesel z populárních franšíz, jako jsou Star Wars a Star Trek, pomocí tvůrce lodí Starfield. Hra také obsahuje některé vestavěné Easter Eggs, z nichž jeden odkazuje na nejslavnější citát Starfield.

Starfield už udělal vlny v herním průmyslu a ovládl žebříčky prodejů ještě před oficiálním spuštěním. Šéf Xboxu Phil Spencer prozradil, že k datu vydání 6. září bylo do hry aktivně zapojeno přes milion hráčů.

Jak hráči pokračují v prozkoumávání obrovského vesmíru Starfield, jistě se objeví další vzrušující příběhy a výtvory. Se svými rozsáhlými roleplayingovými úkoly a zábavným bojovým systémem Starfield hráče uchvátil a ukázalo se, že je těžké mu odolat.

Zdroj: IGN Review (skóre: 7/10) od Ryana Dinsdalea.