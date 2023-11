Pochopení dopadu startů hvězdných lodí na životní prostředí

Nedávný start vesmírné lodi SpaceX podnítil zájem o potenciální ekologické důsledky takových startů. Zatímco myšlenka miliardy lidí skákajících současně nemusí mít na Zemi významné dlouhodobé účinky, dopad masivního objektu, jako je Hvězdná loď, by mohl mít katastrofické důsledky.

Plně naložená hvězdná loď má se svou vysokou výškou 121 metrů a hmotností ekvivalentní 100,000 100 lidem obrovskou kinetickou energii. Pokud by významná část rakety selhala a spadla zpět na zem, výsledný dopad by uvolnil energii odpovídající XNUMX kilotunům TNT, což by překonalo ničivou sílu atomových bomb ve druhé světové válce.

Takový dopad by napodobil devastaci způsobenou masivním meteorickým úderem. Jako uznání této potenciální hrozby dostala NASA za úkol identifikovat objekty delší než Starship, které by mohly představovat podobné riziko pro Zemi.

Nedávný druhý start lodi Starship ukázal, že SpaceX řešilo některé klíčové problémy, které se objevily během počátečního startu. Všech 33 motorů se úspěšně spustilo a raketa prošla rozhodujícím stupněm oddělení. Posilovač však nakonec explodoval, zatímco kosmická loď horního stupně dosáhla výšky 150 kilometrů, než ztratila kontakt.

I když doufáme v úspěch budoucích startů hvězdných lodí, je nezbytné vzít v úvahu environmentální dopady těchto ambiciózních snah. Když se snažíme stát se multiplanetární civilizací, musíme upřednostňovat bezpečnost naší domovské planety, která bude i nadále primárním prostředím pro většinu lidstva.

FAQ:

Otázka: Co je hvězdná loď?

Odpověď: Hvězdná loď je masivní raketa navržená společností SpaceX pro různé mise na průzkum vesmíru, včetně přistání na Měsíci a přepravy osadníků na Mars.

Otázka: Co by se stalo, kdyby Hvězdná loď selhala a spadla zpět na Zemi?

Odpověď: Náraz plně naložené hvězdné lodi by mohl vyvolat velkou ekologickou katastrofu, která by způsobila devastaci podobnou úderu obřího meteoru.

Otázka: Identifikovala NASA další objekty v blízkosti Země, které by mohly představovat hrozbu?

Odpověď: Ano, NASA dostala za úkol lokalizovat objekty delší než Starship, které by se mohly potenciálně srazit se Zemí a způsobit značné škody.

Otázka: Jak probíhalo nedávné druhé spuštění Starship?

Odpověď: Zatímco start prokázal zlepšení ve srovnání s počátečním startem, booster explodoval, ale kosmická loď horního stupně dosáhla výšky 150 kilometrů, než došlo ke ztrátě kontaktu.