Sony registruje ochranné známky pro PS6, PS7, PS8, PS9 a PS10

Společnost Sony zaregistrovala ochranné známky pro názvy PlayStation 6 až 10 v Japonsku, což naznačuje jejich dlouhodobé plány pro budoucí konzole. Tento přesun zajistí, že nikdo jiný nebude moci tato jména používat. I když to neznamená, že se PlayStation 6 blíží, protože Sony často registruje názvy konzol roky před jejich vydáním, poskytuje to pohled na jejich budoucí záměry.

Na základě předchozích modelů vydávání, za předpokladu sedmiletého rozdílu mezi generacemi konzolí, by PlayStation 6 mohla být vydána v roce 2027. Microsoft předpověděl vydání v roce 2028 pro PlayStation 6 během nedávného soudního sporu FC. Je také pravděpodobné, že vydání budoucích generací konzolí může trvat déle, vzhledem k problémům s dodavatelským řetězcem, které se vyskytly na začátku současné generace. To by odpovídalo datu spuštění v roce 2028.

Když se podíváme do budoucna, PlayStation 7 by potenciálně mohla být vydána v roce 2035, PlayStation 8 v roce 2042, PlayStation 9 v roce 2049 a PlayStation 10 v roce 2056. Je však důležité poznamenat, že tradiční, fyzické konzole již nemusí existovat. směřovat. Herní průmysl se pravděpodobně posune ke streamovacím platformám nebo ještě pokročilejším technologiím, jako je virtuální realita nebo rozšířená realita.

Zatímco budoucí technologické prostředí zůstává nejisté, jedna věc, která bude pravděpodobně pokračovat, je vydávání her, které mohou mít při spuštění chyby nebo problémy. Navíc konzolová rivalita mezi PlayStation a Xbox bude pravděpodobně přetrvávat a fanoušci vášnivě podporují svou preferovanou značku.

