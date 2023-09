Julia Joung: Od Go to Biology

Julia Joung, jedna z MIT Technology Review 2023 Innovators Under 35, zažila úlevu i nově nalezenou vášeň, když byla svědkem toho, jak umělá inteligence porazila jednoho z nejlepších hráčů Go na světě. Poté, co Joung strávila dětství na Tchaj-wanu mistrem hry, vždy považovala Go za neřešitelný problém. Zjistila však, že biologie představuje ještě větší výzvu.

Během svého vysokoškolského výzkumu v neurovědní laboratoři na Stanfordské univerzitě Joung pozorovala neobvyklé chování v mozkových buňkách zvaných astrocyty. To ji zaujalo a podnítilo její fascinaci biologií. Pokračovala ve své cestě tím, že se připojila k laboratoři odborníka na úpravu genů Feng Zhanga na Broad Institute v Cambridge ve státě Massachusetts. Tam se ponořila do „skríningu na úrovni genomu“ pomocí nástrojů jako CRISPR k úpravě každého z 20,000 XNUMX genů v lidském genomu, aby pochopila jejich účinky.

Joungovým cílem bylo aplikovat genetický screening na skutečné mozkové buňky, jako jsou astrocyty, které je obtížné generovat v laboratoři. Zkoumáním vlivu různých transkripčních faktorů na kmenové buňky se snažila pochopit, jak určují buněčnou identitu. Výsledkem jejího průzkumu je „atlas“, který ukazuje vliv jednotlivých transkripčních faktorů. Konečným cílem je mít schopnost generovat jakýkoli buněčný typ kontrolovaným způsobem, který by mohl mít uplatnění při testování léků a terapeutickém pokroku.

I když je rozsah genetického screeningu rozsáhlý a vyžaduje spolupráci a značné zdroje, Joung zůstává odhodlána pokročit v této oblasti. Její současná práce ve Whitehead Institute se zaměřuje na pochopení procesu syntézy proteinů v buňkách. Joung je poháněn nikdy nekončící hloubkou možností, které biologie nabízí, a pokračuje ve vývoji inovativních nástrojů k zodpovězení základních otázek.

Cesta Julie Joungové od zvládnutí Go k objevování tajemství biologie je příkladem její zvědavosti a odhodlání posouvat hranice. Jak se noří hlouběji do složitosti vědeckého bádání, její práce slibuje odhalit nové poznatky, které by mohly utvářet budoucnost medicíny a technologie.

Zdroje: MIT Technology Review