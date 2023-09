Ušetřete 150 $ na sluchátkách Beats By Dr. Dre Studio Pro na Best Buy Canada

By

Best Buy Canada aktuálně nabízí promo akci na sluchátka Beats By Dr. Dre Studio Pro, která zákazníkům poskytuje slevu 150 USD. Tato sluchátka jsou vybavena technologií Active Noise Cancelling, která uživatelům umožňuje blokovat vnější hluk a ponořit se do svého hudebního nebo zvukového zážitku. Sluchátka také disponují režimem průhlednosti, který uživatelům umožňuje v případě potřeby slyšet okolní zvuk.

Kromě schopností potlačení hluku nabízejí sluchátka Beats By Dr. Dre Studio Pro až 40 hodin bezdrátového poslechu. Jsou kompatibilní s různými zařízeními, včetně smartphonů, tabletů a počítačů, díky možnostem připojení Bluetooth, USB-C a 3.5 mm analogového vstupu.

Sluchátka, dříve za 469.99 $, jsou aktuálně k dispozici za 319.99 $ v Best Buy Canada. Tato sleva z něj činí atraktivní příležitost pro jednotlivce, kteří chtějí upgradovat svá sluchátka a užít si vysoce kvalitní zvuk.

Nejlepší nabídky Best Buy Canada pro týden od 8. září do 14. září obsahují několik dalších lákavých slev. Patří mezi ně úspory za televizory, herní příslušenství, notebooky, chytré hodinky a další. Některé výjimečné nabídky zahrnují 55palcový 4K UHD HDR LED Fire Smart TV Toshiba za 449.99 $ (ušetříte 200 $) a ASUS ROG Strix Gaming PC za 999.99 $ (ušetříte 600 $).

Nezapomeňte navštívit webovou stránku Best Buy Canada a prozkoumat všechny nejlepší nabídky dostupné tento týden.

