Ceny přenosných SSD Samsung T5 Evo: uvítací překvapení

By

Zatímco přenosné SSD Samsung T5 Evo na americkém trhu teprve debutovaly, nedávná maloobchodní dostupnost v Číně odhalila příjemné překvapení: výrazně nižší ceny, než se původně očekávalo. 8TB model, který měl doporučenou doporučenou cenu 649 USD, byl spatřen v prodeji na čínském jd.com za ekvivalent přibližně 500 USD. Tento nesoulad v cenách nám dává naději na možnosti šetrnější k peněžence, až budou tyto SSD dostupné ve státech.

Po porovnání doporučených cen a cen v Číně pro řadu Samsung T5 Evo je důležité poznamenat, že tyto převedené ceny nemusí přímo odrážet to, co můžeme očekávat od maloobchodní dostupnosti v USA. Poskytují však užitečné měřítko pro srovnání. Navíc s probíhajícími výprodeji Černého pátku je rozumné spekulovat, že by ceny mohly potenciálně ještě klesnout.

Zajímavým bodem srovnání je Samsung 990 Pro 4TB, který byl uveden na trh s MSRP 354.99 $. V současné době je tento SSD k dispozici na Amazonu za pouhých 249.99 $, což ilustruje značný rozdíl mezi navrhovanou a skutečnou cenou. Vzhledem k tomuto trendu je možné očekávat podobné snížení ceny u Samsung T5 Evo 8TB, což by ji potenciálně snížilo na přibližně 445 USD, nikoli na původních 650 USD.

Je jasné, že navrhované MSRP pro řadu Samsung T5 Evo nejsou synchronizované, zejména ve srovnání s přenosnými SSD vyšší úrovně z vlastní řady Samsung. Například Samsung SSD T7 2TB, který nabízí rychlejší výkon, lze již zakoupit za přibližně 135 USD. Odolný Samsung T65 Shield 7TB s krytím IP2 je ještě dostupnější za cenu kolem 120 USD, model 4TB za cenu 200 USD. Tyto alternativy, vybavené TLC NAND, překonávají T5 Evo z hlediska rychlosti a celkové převahy.

Tyto příklady spolu s dalšími ukazují, že společnost Samsung a její maloobchodní partneři budou mít potíže s ospravedlněním účtování vyšších cen za komponenty nižší úrovně. Zatímco řada T5 Evo se může pochlubit výhodou poskytování 8TB úložiště v kompaktním a pohodlném zařízení, bude muset najít rovnováhu mezi cenou a výkonem, aby nalákala spotřebitele.

FAQ

Otázka: Můžeme očekávat, že přenosné SSD Samsung T5 Evo budou v USA cenově podobné jako v Číně?

A: Ceny pozorované v Číně nemusí nutně vypovídat o tom, co můžeme očekávat v USA. Nabízejí však referenční bod pro potenciální srovnání cen.

Otázka: Existují nějaké probíhající akce nebo slevy na přenosné SSD, konkrétně na řadu Samsung T5 Evo?

A: Během Black Friday výprodejů je běžné najít slevy na různé elektronické produkty, včetně přenosných SSD. Vyplatí se sledovat jakékoli nabídky, které mohou dále snížit ceny řady Samsung T5 Evo.

Otázka: Jaké výhody má řada Samsung T5 Evo oproti jiným přenosným SSD na trhu?

A: Nejvýznamnější výhodou řady Samsung T5 Evo je velká úložná kapacita. 8TB model poskytuje dostatek prostoru v kompaktním a přenosném provedení, které vyhovuje uživatelům, kteří vyžadují rozsáhlé možnosti úložiště.