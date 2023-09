Roblox odhaluje asistenta Chatbota pro vývoj her

By

Společnost Roblox představila nového asistenta chatbota, jehož cílem je zjednodušit a zefektivnit proces kódování a vytváření herních světů. Roblox Assistant umožňuje uživatelům popsat, co chtějí vytvořit, v přirozeném jazyce, čímž eliminuje potřebu ručního kódování. Asistent staví na stávajících generativních nástrojích umělé inteligence Roblox a může stahovat aktiva z tržiště nebo z knihovny vizuálních aktiv uživatele.

Cílem nástroje Roblox Assistant je zpřístupnit uživatelům tvorbu her tím, že odstraní vstupní bariéru, kterou znalost kódování často představuje. Ve video ukázce si uživatelé mohli snadno vyžádat a umístit stromy do svého herního světa. Když asistent zpočátku zkopíroval a vložil stejný strom několikrát, problém vyřešil jednoduchý požadavek na diverzifikaci stromů. Tento přístup založený na spolupráci a uživatelsky přívětivý přístup usnadňuje novým hráčům získat maximum z nástrojů Roblox pro tvorbu her.

Bohužel Roblox neoznámil konkrétní datum vydání asistenta. Potvrdili však, že bude spuštěn buď na konci tohoto roku, nebo začátkem příštího roku. Kromě asistenta Roblox oznámil, že platforma bude v říjnu dostupná na PlayStation a Nintendo Switch, čímž se dále rozšíří její dostupnost pro uživatele napříč různými herními konzolemi.

Celkově je Roblox Assistant vzrušující vývoj pro tvůrce her, který nabízí uživatelsky přívětivý a efektivní způsob, jak uvést své nápady do života. Odstraněním nutnosti ručního kódování otevírá asistent svět vývoje her širšímu publiku a usnadňuje tak každému vytvořit si vlastní pohlcující herní zážitky.

