Akcie Virgin Galactic se propadají, protože Richard Branson odmítá další investice

Akcie Virgin Galactic, podniku Richarda Bransona v oblasti vesmírné turistiky, se po Bransonově oznámení, že nehodlá do společnosti investovat více peněz, strmě propadly. Branson tvrdí, že Virgin Galactic již má dostatek finančních prostředků, což má za následek 16% pokles hodnoty akcií pod 2 dolary za akcii na trhu otevřeném v pondělí.

Přestože Virgin Galactic dosáhla významných milníků, jako je let se svými prvními zákazníky do vesmíru, společnost čelí několika výzvám. Nedávno propustila přibližně 20 % své pracovní síly a pracuje na zavedení nové řady suborbitálních kosmických lodí, které nahradí její současné vozidlo, jehož vývoj trval více než deset let.

Branson v článku Financial Times vysvětlil, že jeho investiční společnost Virgin Group má kvůli dopadu pandemie finanční potíže. Domnívá se však, že Virgin Galactic má značné finanční prostředky, přibližně 1 miliardu dolarů, aby mohla fungovat nezávisle.

Finanční záznamy z listopadu odhalily, že Virgin Galactic měla přibližně 1.1 miliardy dolarů v hotovosti a cenných papírech. To by mělo udržet společnost nad vodou, dokud v roce 2026 neodhalí svou novou řadu raketově poháněných letadel, známých jako Delta. Tyto kosmické lodě dopraví bohaté hledače vzrušení a platící zákazníky na okraj vesmíru.

Nicméně finanční zpráva Virgin Galactic také odhalila snížení počtu zaměstnanců o přibližně 18 %, přičemž 185 zaměstnanců bylo 7. listopadu propuštěno. Branson dříve prodal významnou část své osobní investice ve Virgin Galactic, ale Virgin Group, která vystupovala jako manažer Bransonových investic , zůstává jedním z hlavních akcionářů společnosti.

Po Bransonově historické cestě do vesmíru na palubě VSS Unity v roce 2021 zahájila Virgin Galactic pravidelnou komerční službu v roce 2023. V průběhu letošního roku společnost vypustila šest skupin cestujících, včetně testovacích pilotů, platících zákazníků, čestných hostů a vlastních zaměstnanců, na okraj vesmíru.

Navzdory těmto úspěchům společnost Virgin Galactic ve své listopadové finanční zprávě oznámila plány na snížení frekvence letů do vesmíru. Zákazníci budou nyní posíláni do vesmíru na VSS Unity každé čtvrtletí, nikoli měsíčně.

