Nový výzkum si klade za cíl revoluci v léčbě rakoviny kůže pomocí kvantové technologie

Výzkumníci z University of Sydney Nano Institute získali od neziskové organizace Wellcome Leap zakázku na vývoj kvantové technologie pro použití v biologickém a zdravotnickém sektoru. Multimilionový program nazvaný Quantum for Bio (Q4Bio) má za cíl identifikovat a demonstrovat aplikace v lidském zdraví, které budou těžit ze vzniku kvantových počítačů v příštích několika letech.

Tým z University of Sydney se zaměří na využití kvantové technologie k vývoji nových molekul pro léčbu rakoviny kůže a zlepšení opalovacích krémů. Konvenční počítače se v současnosti potýkají s přesným předpovídáním kvantové chemické dynamiky v molekulách, což je významnou překážkou ve vývoji léků. Průkopníkem nových kvantových řešení a vývojem algoritmů pro přesné kvantové simulace tým doufá, že výrazně zlepší modelování fotoaktivních chemických reakcí.

Tyto reakce probíhají tak rychle, že je nelze pozorovat v reálném čase, což ztěžuje pochopení a studium jejich mechanismů. Pomocí analogových kvantových simulací mohou vědci tyto procesy zpomalit až 100 miliardkrát, aby je mohli přesně pozorovat a analyzovat. Tým nedávno publikoval výzkum demonstrující toto pozoruhodné zpomalení v kvantové simulaci.

Multidisciplinární tým vedený Dr. Tingrei Tanem, docentem Ivanem Kassalem a profesorem Pablo Fernandez Peñasem si klade za cíl spojit odborné znalosti v oblasti kvantové technologie, chemie a lékařského výzkumu, aby se vypořádal s těmito komplexními výzvami. Jejich výzkum by mohl vést ke zcela novému přístupu k pochopení a léčbě nemocí, stejně jako k navrhování inovativních molekul pro lékařské aplikace.

Kvantová technologie je stále ve svých raných fázích, ale skrývá příslib revoluce v různých oblastech, včetně designu léků, vědy o materiálech a kryptografie. University of Sydney se svými komplexními a špičkovými výzkumnými schopnostmi je ideální institucí pro provádění tohoto výzkumu.

FAQ:

Otázka: Co je to Quantum for Bio (Q4Bio)?

Odpověď: Q4Bio je program zaměřený na identifikaci, vývoj a demonstraci aplikací kvantových technologií v lidském zdraví.

Otázka: Co je hlavním zaměřením výzkumu University of Sydney v Q4Bio?

Odpověď: Výzkumný tým se zaměřuje na využití kvantové technologie k vývoji nových molekul pro léčbu rakoviny kůže a zlepšení opalovacích krémů.

Otázka: Proč je kvantová technologie důležitá při vývoji léků?

Odpověď: Kvantová technologie dokáže přesně předpovídat kvantově chemickou dynamiku v molekulách, což je kritická složka ve vývoji léků, se kterou se konvenční počítače potýkají.

Otázka: Co jsou analogové kvantové simulace?

Odpověď: Analogové kvantové simulace umožňují vědcům zpomalit procesy faktorem 100 miliardkrát, aby mohli pozorovat a studovat reakce, které probíhají příliš rychle, než aby je bylo možné pozorovat v reálném čase.

Otázka: Jak by mohl tento výzkum ovlivnit oblast medicíny?

Odpověď: Výzkum by mohl vést k novým přístupům k pochopení a léčbě nemocí, stejně jako k návrhu inovativních molekul pro lékařské aplikace.

Otázka: Proč je University of Sydney pro tento výzkum vhodná?

Odpověď: Univerzita v Sydney má jeden z nejširších a nejhlubších programů kvantové technologie na celém světě s odborníky světové úrovně na kvantovou teorii, vývoj hardwaru a softwaru.