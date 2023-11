PS5 Slim: Elegantnější a flexibilnější herní konzole

Jak se herní průmysl neustále vyvíjí, Sony neustále posouvá hranice inovací se svými konzolemi PlayStation. Nejnovější přírůstek do jejich řady, PlayStation 5 (PS5), strhl trh svým silným výkonem a pohlcujícím herním zážitkem. Někteří hráči však vyjádřili obavy z jeho objemného designu.

V reakci na zpětnou vazbu spotřebitelů společnost Sony oznámila vydání PS5 Slim, zeštíhlené verze původní konzole. PS5 Slim nabízí stejný výpočetní výkon jako jeho předchůdce, obsahuje x86-64-AMD Ryzen „Zen 2“ 3.5 gigahertzovou centrální procesorovou jednotku, grafickou kartu AMD Radeon RDNA a 16 gigabajtů paměti s náhodným přístupem.

To, co odlišuje PS5 Slim od ostatních, je jeho zaměření na flexibilitu a výběr. Tvarový faktor konzole byl snížen o 30 % a její hmotnost o 18 % ve srovnání s původní PS5. Díky tomu je kompaktnější a snáze se vejde do zábavných sestav nebo se s sebou při hraní her na cestách. PS5 Slim také přichází ve dvou variantách: pouze digitální konzole a konzole s vestavěnou diskovou jednotkou.

Jednou vzrušující funkcí PS5 Slim jsou odnímatelné krycí panely, které umožňují snadné přizpůsobení. Sony uvolní různé barevné panely, včetně celomatně černé barvy a barev Deep Earth Collection v barvách Volcanic Red, Cobalt Blue a Sterling Silver.

Sony navíc prozradilo, že disková mechanika bude k dispozici jako samostatný nákup. To znamená, že pokud si zpočátku koupíte pouze digitální model, můžete diskovou jednotku později přidat. Sony také uvedla, že jakmile se vyprodají zásoby původního PS5, PS5 Slim bude jedinou dostupnou konzolí PlayStation 5.

FAQ:

Otázka: Bude mít PS5 Slim stejný herní výkon jako původní PS5?

Odpověď: Ano, PS5 Slim si zachovává stejný výpočetní výkon a výkon jako původní konzole.

Otázka: Mohu změnit krycí panel PS5 Slim pro přizpůsobení?

Odpověď: Ano, PS5 Slim je dodáván s odnímatelnými krycími panely, které vám umožňují přizpůsobit vzhled konzole.

Otázka: Bude PS5 Slim k dispozici s diskovou jednotkou?

Odpověď: Ano, PS5 Slim se dodává ve dvou variantách: pouze digitální konzole a konzole s vestavěnou diskovou jednotkou.

Otázka: Mohu přidat diskovou jednotku k pouze digitálnímu modelu PS5 Slim?

Odpověď: Ano, společnost Sony bude prodávat diskovou jednotku samostatně, takže ji později můžete přidat k pouze digitálnímu modelu.

Otázka: Kdy bude možné zakoupit PS5 Slim?

Odpověď: Očekává se, že PS5 Slim bude k dispozici začátkem příštího roku.

Celkově PS5 Slim nabízí uhlazenější design a více možností přizpůsobení při zachování výjimečného herního výkonu, kterým jsou konzole Sony známé. Ať už jste příležitostný hráč nebo oddaný nadšenec, PS5 Slim je skvělou volbou pro vaše herní potřeby.

Vezměte prosím na vědomí, že tento článek je založen na fiktivním scénáři a neodráží skutečná oznámení nebo vydání produktu.