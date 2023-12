Prince of Persia: The Lost Crown Trailer uniká, odhaluje připravované hratelné demo

Uniklý trailer na velmi očekávanou hru, Prince of Persia: The Lost Crown, vzal internet útokem. Trailer, který omylem nahrála PlayStation Brazil a který byl mezitím odstraněn, odhalil nové vzrušující podrobnosti o hře, včetně vydání hratelného dema 11. ledna.

I když únik zklamal fanoušky ohledně chybějícího oznámení z letošních herních cen, rozhodně vyvolal spoustu zvědavosti a očekávání. Rychle uvažujícím fanouškům se podařilo zachytit a znovu nahrát záběry, což umožnilo širšímu publiku nahlédnout, co hra nabízí.

Nově odhalený trailer se nezaměřuje pouze na strhující příběh hry, ale také poskytuje více náhledu do samotné hry. Od smrtí vzdorujících plošinových sekcí po intenzivní bojové sekvence, dvouminutový trailer předvádí vizuálně ohromující grafiku hry a představuje hráčům Sargona, hlavního hrdinu hry.

Prince of Persia: The Lost Crown, oznámený začátkem tohoto roku, představuje nový pohled na milovanou akční adventuru Ubisoftu. Zatímco vydavatel stále pracuje na remaku Prince of Persia: The Sands of Time, The Lost Crown má přinést osobitý příběh s inovativní mechanikou a vizuálními prvky.

V červnu měli šťastlivci možnost zažít praktickou ukázku hry. Zpětná vazba byla v drtivé většině pozitivní, hráči si pochvalovali jedinečný posun hry směrem k 2D stylu Metroidvania. Tento nečekaný přístup vdechl sérii nový život a zanechává fanoušky nadšené a nedočkavé na to, co přijde.

Nedávno, během prezentace Nintendo Direct, bylo odhaleno více herních záběrů, které dále ukazují vyvíjející se povahu hry. S každým letmým pohledem Prince of Persia: The Lost Crown nepřestává zapůsobit a buduje očekávání na nadcházející vydání.

Vzhledem k tomu, že fanoušci netrpělivě očekávají příchod hratelného dema, je jasné, že Prince of Persia: The Lost Crown se formuje jako hra, která zůstane věrná svým kořenům a zároveň hráčům nabídne nové vzrušující zážitky. Leden 2024 nemůže přijít tak brzy!

