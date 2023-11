Sony přidává kontroverzní hru do katalogu PlayStation Plus

Společnost Sony nedávno čelila kritice za nevýrazné tituly přidané do její služby PlayStation Plus v posledních několika měsících. Zdá se však, že společnost udělala odvážný krok, když do svého katalogu pro rok 2023 zařadila velmi diskutovanou hru The Lord of the Rings: Gollum.

Toto rozhodnutí vyvolalo mezi hráči smíšené reakce. Zatímco někteří jsou z přídavku zklamaní, jiní v kontroverzní volbě nacházejí humor. The Lord of the Rings: Gollum, vydaný jen před několika měsíci v květnu, nedokázal na hráče zapůsobit svými nevšedními misemi, neinspirativním vizuálním zpracováním a opakující se hratelností. Není překvapením, že v současné době má na Steamu „převážně negativní“ hodnocení.

Kritika kolem hry byla tak ostrá, že i její vývojář Daedalic Entertainment se cítil nucen vydat prohlášení, v němž se omluvil za nedostatky. Krátce po vydání hry se vývojářské studio potýkalo s odstávkou a rozhodlo se raději zaměřit na publikování.

Vzhledem k tomu, že uchazeči o hru roku 2023 ohřívají herní scénu, je nepravděpodobné, že by se The Lord of the Rings: Gollum dočkalo žádného ocenění. Jeho nevýrazný výkon a negativní příjem z něj činí nepřehlédnutelný přírůstek do katalogu PlayStation Plus.

V souvisejících novinkách se hráči mohou těšit na připravovanou adventuru s názvem Lord of the Rings: Tales of the Shire. Očekává se, že tato hra, která kombinuje prvky z populárních titulů jako Stardew Valley a milovaný vesmír Středozemě, vyjde v roce 2024. Doufejme, že fanouškům série Pán prstenů nabídne podmanivější a zábavnější zážitek.

Často kladené otázky

1. Jaké je hodnocení The Lord of the Rings: Glum?

The Lord of the Rings: Glum má v současné době na Steamu hodnocení „převážně negativní“.

2. Byly kolem vydání Pána prstenů: Glum nějaké kontroverze?

Ano, hra byla kritizována za své nenápadité mise, nevýrazná prostředí, špatnou grafiku a opakující se hratelnost. Vývojář, Daedalic Entertainment, se dokonce omluvil za nedostatky hry.

3. Co mohou hráči očekávat od Lord of the Rings: Tales of the Shire?

Lord of the Rings: Tales of the Shire je připravovaná adventura, která kombinuje prvky ze Stardew Valley a vesmíru Středozemě. Má vyjít v roce 2024 a fanouškům nabídne jedinečný herní zážitek.