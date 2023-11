Nové příležitosti odhalené s modernizovaným planetáriem SUNY Oswego

By

Planetárium Shineman společnosti SUNY Oswego nedávno prošlo významnými aktualizacemi a renovacemi, které vedly k rozšířené technologii, snadnějšímu použití a lepším možnostem učení pro studenty, kteří se věnují astronomii. Proces upgradu, který začal před více než rokem, měl za cíl vyřešit omezení předchozího softwaru planetária, Starry Night.

Pod vedením Natalie Lewandowské, ředitelky planetária a odborného asistenta fyziky na SUNY Oswego, cesta upgradu začala návštěvou dílny v Chadds Ford v Pensylvánii. Workshop odhalil, že společnost stojící za Starry Night, Spitz Inc., byla koupena Cosm, další společností zabývající se planetáriem, což vedlo k ukončení Starry Night a zavedení nového a vylepšeného softwarového systému nazvaného Digistar.

Díky štědrému grantu od Nadačního fondu Shineman se modernizace planetária týkala nejen nového softwaru, ale také potřebného počítačového hardwaru a aktualizovaných iterací Windows. Lewandowska vysvětlila, že celé planetárium nyní funguje na dvou nově vyměněných počítačích se systémem Digistar 7.

Přijetí Digistar 7 odráží rychlý vývoj technologie. Jeho neustálé upgrady nabízejí nové funkce a možnosti, včetně možnosti poprvé připojit planetárium k internetu. Tato konektivita umožňuje technikům ze společnosti Spitz Inc. vzdáleně řešit jakékoli problémy nebo závady prostřednictvím online přístupu k softwaru planetária.

Online připojení také usnadňuje spolupráci a sofistikovanost při vytváření planetáriových show. Digistar 7 poskytuje přístup ke cloudové databázi aktiv vytvořených komunitou a aktuálním mezinárodním astronomickým datům, což umožňuje dynamické a inovativní prezentace. Studenti nyní mohou být svědky Mléčné dráhy v různých světelných spektrech, jako jsou paprsky gama, což umožňuje pohlcující a komplexní pochopení nebeských jevů.

Tyto pokroky podnítily rozvoj nových vzdělávacích příležitostí pro studenty SUNY Oswego. Plány na zavedení kurzu planetária na podzim příštího roku umožní studentům naučit se složitosti tvorby vlastních představení. Tento kurz bude zvláště přínosný pro ty, kteří se věnují vedlejšímu studiu astronomie.

Planetária SUNY Oswego si od 1960. let udržují odkaz sloužící univerzitní komunitě. Začleněním nejmodernější technologie a podporou spolupráce mezi nadšenci do astrofyziky modernizované planetárium Shineman pokračuje v této tradici a zároveň pohání studenty do vzrušujících nových hranic astronomického průzkumu.

Často kladené otázky

Jak se jmenoval předchozí softwarový systém používaný planetáriem SUNY Oswego?

Předchozí softwarový systém používaný planetáriem SUNY Oswego se jmenoval Starry Night.

Jak se jmenuje aktualizovaný softwarový systém?

Upgradovaný softwarový systém se nazývá Digistar 7.

Jaká vylepšení byla provedena v planetáriu?

Planetárium obdrželo aktualizace svého softwaru, hardwaru a operačních systémů, což vedlo k rozšíření technologie, snadnějšímu použití a lepším možnostem učení.

Jak zařízení prospělo připojení planetária k internetu?

Připojení k internetu umožňuje technikům ze společnosti Spitz Inc. vzdálený přístup a odstraňování problémů se softwarem planetária, což umožňuje rychlou a účinnou pomoc.

Jaké nové vzdělávací příležitosti byly pro studenty vytvořeny?

Upgradovaný software vydláždil cestu pro zavedení kurzu planetária, kde se studenti mohou naučit, jak vytvářet vlastní show. Tato příležitost je zvláště cenná pro ty, kteří se věnují magisterskému studiu astronomie.