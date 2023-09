Deep Silver a Starbreeze Studios uvolňují nový trailer a snímky obrazovky pro PAYDAY 3, Introduce Pearl and Joy

By

Deep Silver a Starbreeze Studios odhalili nový trailer a snímky obrazovky pro PAYDAY 3, představující dvě nové hratelné postavy, Pearl a Joy. Tyto postavy se připojují k původnímu gangu zločinců, Dallas, Hoxton, Wolf a Chains, čímž se celkový počet loupežníků při spuštění hry zvýšil na šest.

Pearl, expertní podvodník a infiltrátor, je zručný v provádění podvodů a orientaci ve vyšší společnosti. Je pečlivá ve svém plánování a vždy připravena na každou situaci, dokonce se uchýlí k použití vlastních zbraní, když je to nutné. Joy je na druhou stranu geniální hacker a bezpečnostní expert, který posádce dodává jedinečnou kombinaci síly a lsti. Se svou lhostejností k zákonům a zvráceným smyslem pro humor je Joy nepředvídatelnou zástupnou kartou při jakékoli loupeži.

Kromě představení těchto nových postav vývojáři také odhalili plán obsahu pro PAYDAY 3 po spuštění. Plán zahrnuje čtyři balíčky obsahu ke stažení, konkrétně „Syntax Error“, „Boys in Blue“, „The Land of the Zdarma“ a „Strach a chamtivost“, jejichž vydání je plánováno v nadcházejících měsících. Tyto balíčky představí nový obsah, jako jsou sezónní události, hratelné postavy, nepřátelé, zbraně, vylepšení Unreal Engine 5, kosmetika, vylepšení kvality života a nové funkce.

PAYDAY 3 má vyjít 21. září pro PlayStation 5, Xbox Series a PC prostřednictvím Steam a Epic Games Store. Bude také k dispozici prostřednictvím Xbox Game Pass.

