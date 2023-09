Orange Pi představuje Orange Pi Zero 2W: energeticky nabitá alternativa k Raspberry Pi Zero 2W

Orange Pi představil svou nejnovější nabídku, Orange Pi Zero 2W, která slibuje vyšší výkon a větší paměť ve srovnání s konkurencí. Orange Pi Zero 2W je poháněn čtyřjádrovým procesorem Allwinner H618 Cortex-A53, díky čemuž je robustní volbou pro řadu aplikací, včetně televizních boxů, zařízení pro chytré odlévání obrazovky, chytrých domácností, chytrých bran a internetu věcí. (IoT).

Orange Pi Zero 2W čerpá inspiraci z Raspberry Pi Zero 2 W, které bylo vydáno v říjnu 2021 jako výkonnější nástupce původního Raspberry Pi Zero. Podobně jako jeho protějšek Raspberry je Orange Pi Zero 2W vybaven čtyřjádrovým procesorem Arm Cortex-A53, ale nabízí takt až 1.5 GHz, díky čemuž je o 50 % rychlejší než Raspberry Pi Zero 2 W při skladových rychlostech. Navíc se může pochlubit grafickým procesorem Arm Mali G31-MP2 s podporou OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 a Vulkan 1.1.

Jednou z hlavních výhod Orange Pi Zero 2W je kapacita paměti. Uživatelé si mohou vybrat mezi 1 GB, 1.5 GB, 2 GB nebo 4 GB RAM, což je dvojnásobek minima a až osminásobek maxima dostupného u Raspberry Pi Zero 2W. Deska dále obsahuje 16 MB SPI flash paměti a microSD slot pro primární úložiště.

Mezi klíčové vlastnosti Orange Pi Zero 2W patří port mini-HDMI 2.0 s podporou 4k60, dva porty USB 2.0 Type-C (jeden pro napájení a jeden pro zařízení) a neobsazený 40pinový GPIO header. Zahrnuje také připojení Wi-Fi 5 a Bluetooth 5.0/BLE.

Pokud jde o možnosti rozšíření, Orange Pi Zero 2W poskytuje vlastní 24pinové rozšiřující rozhraní, které zahrnuje dva USB 2.0 pruhy, 10/100 Ethernet připojení, analogovou audio a video podporu, infračervený přijímač a připojení pro napájení a uživatele. -definovaná tlačítka. I když zde není žádný konektor Camera Serial Interface (CSI) jako u Raspberry Pi Zero 2 W, Orange Pi nabízí připojení USB 2.0 jako alternativu pro podporu fotoaparátu.

Softwarová kompatibilita zahrnuje Android 12, Debian 11 a 12, Ubuntu 20.04 a 22.04, stejně jako vlastní OS Orange Pi založený na Arch Linuxu.

Orange Pi Zero 2W je k dispozici ke koupi v obchodě AliExpress společnosti Orange Pi s cenami od 12.90 $ za model s 1 GB RAM do 23 $ za 4GB variantu. Navíc balíčky, které zahrnují rozšiřující desku s analogovým zvukem, porty USB 2.0 plné velikosti, ethernetový port, tlačítka a infračervený přijímač, začínají na 17.80 USD bez nákladů na dopravu.

Celkově vzato je Orange Pi Zero 2W konkurenční alternativou k Raspberry Pi Zero 2 W, která nabízí vylepšený výkon, bohaté možnosti paměti a rozmanitou škálu funkcí konektivity, díky čemuž je vhodnou volbou pro různé aplikace IoT a chytré domácnosti.

Zdroje:

– Orange Pi

– AliExpress