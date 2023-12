Nová nabídka balíčku Nvidia: Splněný sen hráče

Nvidia, přední výrobce grafických karet, právě oznámila vzrušující časově omezenou nabídku, která jistě potěší hráče na celém světě. Zakoupením jakékoli grafické karty GeForce RTX řady 40 si nyní můžete užít předplatné dvou úžasných herních služeb v hodnotě 60 USD – GeForce Now a Xbox Game Pass. Tato nabídka je exkluzivní pro sadu produktů řady RTX 40, která zahrnuje výkonné GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti, 4070, 4060 Ti a 4060.

Xbox Game Pass, jedna z nejoblíbenějších herních předplatitelských služeb na trhu, poskytuje přístup k rozsáhlé knihovně více než 100 PC her. Od senzačních titulů jako Starfield a Forza Horizon 5 až po milované franšízy, jako je série Halo, je tu něco pro každého herního nadšence. Předplatitelé navíc získají přístup k EA Play, další herní předplatné službě, která nabízí řadu titulů EA, jako je Battlefield, Need For Speed ​​a série Crysis, spolu s omezenými zkušebními obdobími pro nově vydané hry, jako je Jedi: Survivor a EA Sports. WRC.

Mezitím GeForce Now je cloudová služba Nvidie pro streamování her, která vám umožňuje bezproblémové hraní počítačových her na různých zařízeních. Ať už dáváte přednost hraní na počítači, notebooku, tabletu, telefonu, konzoli, kapesním počítači nebo dokonce na televizoru, GeForce Now vám pomůže. Časově omezený balíček zahrnuje 3měsíční prioritní předplatné GeForce Now, které vám poskytuje přístup k zařízení s podporou RTX a prioritní přístup k serveru pro rychlejší a plynulejší hraní.

S knihovnou více než 1500 hratelných her GeForce Now zajišťuje, že vám nikdy nedojdou vzrušující tituly, ze kterých si můžete vybrat. Jediným požadavkem je vlastnictví nebo pronájem hry z podporovaných knihoven počítačových her, jako je Steam, Epic Games Store, Ubisoft, EA nebo GoG.

Nenechte si ujít tuto neuvěřitelnou příležitost! Nabídka balíčku Nvidia je nyní k dispozici do 8. ledna 2024, takže si nezapomeňte vzít svou preferovanou grafickou kartu řady RTX 40 a užijte si pohlcující herní zážitek jako nikdy předtím.

FAQ

1. Co je to balíček Nvidia?

Nabídka balíčku Nvidia nabízí 60 USD v předplatném GeForce Now a Xbox Game Pass, když si koupíte jakoukoli grafickou kartu GeForce RTX řady 40.

2. Jaké hry jsou součástí Xbox Game Pass?

Xbox Game Pass poskytuje přístup k široké škále počítačových her, včetně populárních titulů jako Starfield, A Plague Tale: Requiem, Forza Horizon 5, Microsoft Flight Simulator, Doom Eternal a série Halo. Předplatitelé navíc získají přístup ke službě EA Play, která obsahuje hry ze sérií Battlefield, Need For Speed ​​a Crysis.

3. Co je GeForce Now?

GeForce Now je cloudová služba streamování her od Nvidie, která vám umožňuje hrát počítačové hry na více zařízeních, včetně počítačů, notebooků, tabletů, telefonů, herních konzolí, kapesních počítačů a televizorů. Časově omezený balíček zahrnuje 3měsíční prioritní předplatné GeForce Now, které poskytuje přístup k zařízení s podporou RTX a prioritní přístup k serveru.

4. Kolik her je dostupných na GeForce Now?

GeForce Now se může pochlubit rozsáhlou knihovnou více než 1500 hratelných her. Je však důležité si uvědomit, že hru musíte vlastnit nebo si ji pronajmout z podporovaných knihoven počítačových her, jako je Steam, Epic Games Store, Ubisoft, EA nebo GoG.

5. Do kdy je dostupná nabídka balíčku Nvidia?

Nabídka balíčku Nvidia je k dispozici po omezenou dobu a skončí 8. ledna 2024. Využijte této nabídky, dokud trvá!