Najděte tento Černý pátek úžasné nabídky her pro Nintendo Switch

Černý pátek je tady a hráči se mohou těšit na neuvěřitelné slevy na širokou škálu her pro Nintendo Switch. Ať už se chcete rozmazlit nebo hledáte perfektní dárek k svátku, nyní je čas pořídit si ty nejžhavější tituly za dostupné ceny. Maloobchodní giganti jako Best Buy, Amazon, GameStop a další nabízejí úžasné nabídky, které si nebudete chtít nechat ujít.

Best Buy: Bezkonkurenční slevy na hry Nintendo Switch

Best Buy vyjde tento Černý pátek s výraznými slevami na hry Nintendo Switch, příslušenství a další. Od klasiky po novinky – pro každého je tu něco. Nenechte si ujít šanci získat želvy Ninja Teenage Mutant: The Cowabunga Collection s fantastickou 17% slevou.

Amazon: Bezprecedentní ceny na Mario + Rabbids: Sparks of Hope a Sonic Superstars

Black Friday výprodej Amazonu si nesmíte nechat ujít. Nabízejí vynikající nabídky her pro Nintendo Switch, jako je Mario + Rabbids: Sparks of Hope, se slevou neuvěřitelných 75 %. Najdete zde také příjemnou slevu na nedávno vydané Sonic Superstars.

GameStop: Masivní slevy a další úspory u titulů Nintendo Switch

Připravte se na neuvěřitelné úspory na GameStop tento Černý pátek. Se slevami až 50 % na desítky her, včetně oblíbených titulů pro Nintendo Switch, jako jsou Pokemon Brilliant Diamond a Shining Pearl, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD a Bravely Default II, je to ideální příležitost, jak rozšířit svou herní sbírku. Navíc, pokud si objednáte online a zvolíte vyzvednutí na prodejně, získáte navíc slevu 5 $ na každou objednávku. To je nabídka, kterou můžete využít několikrát!

Nintendo eShop: Digital Delights za zvýhodněné ceny

Pokud dáváte přednost pohodlí digitálních her, Nintendo eShop je místo, kam jít. Díky pozoruhodným výprodejům her od Nintenda, her Capcom, Warner Bros. a dalších výprodejů na Černý pátek najdete neodolatelné nabídky, které vás budou bavit celé hodiny. Tyto slevy jsou dostupné do 3. prosince.

Kde koupit hry Nintendo Switch na Černý pátek

Téměř každý velký prodejce se účastní prodeje her pro Nintendo Switch na Černý pátek. Můžete najít skvělé slevy na oblíbené tituly jako Super Mario Odyssey, Fire Emblem Engage, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Octopath Traveler II a mnoho dalších. Ať už se rozhodnete navštívit velké maloobchodní prodejce, jako je Best Buy, GameStop, Walmart a Target, nebo procházet online na Amazonu nebo Nintendo Store, čekají na vás úžasné nabídky.

Často kladené otázky

1. Jsou tyto nabídky dostupné v obchodě nebo online?

Většina nabídek je k dispozici v obchodě i online, což vám dává flexibilitu při výběru způsobu nákupu, který vám nejlépe vyhovuje.

2. Jak dlouho nabídky Black Friday trvají?

Akce Černého pátku obvykle trvají omezenou dobu, proto si nezapomeňte zkontrolovat konkrétní data uvedená u každého prodejce.

3. Mohu si koupit digitální hry z Nintendo eShopu jako dárky?

Bohužel, Nintendo eShop aktuálně nenabízí možnosti dárků. Stále však můžete využít slev a zakoupit kódy digitálních her jako dárky od jiných prodejců.

4. Vyplatí se kupovat dárkové karty Nintendo eShop během Black Friday?

Absolutně! Nejen, že můžete získat skvělé nabídky her pro Nintendo eShop, ale můžete také ušetřit ještě více zakoupením zlevněných dárkových karet Nintendo eShop.

Černý pátek je nejvyšší čas na získání neuvěřitelných nabídek ve hrách Nintendo Switch. Nenechte si ujít tuto příležitost rozšířit svou herní knihovnu nebo překvapit své blízké dokonalými dárky. Jednejte rychle, protože tyto slevy nebudou trvat věčně!