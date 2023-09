Společnost NFT Gaming Co. uvádí na trh první hru „Space Striker AI“

By

Digitální herní platforma Společnost NFT Gaming Co. oznámila svůj vstup na trh vydáním své první hry „Space Striker AI“, která je dostupná pro zařízení se systémem Android a iOS. Cílem společnosti je překlenout propast mezi tradičním hraním a Web 3 vývojem příležitostných her, které obsahují nové funkce, jako jsou nezaměnitelné tokeny (NFT).

Generální ředitel společnosti The NFT Gaming Co., Vadim Mats, uvedl, že jejich cílem je spojit konvenční digitální hry s jedinečnými herními prvky, včetně vzhledů, postav a zážitků, které lze vytvářet a razit jako NFT. Integrací technologie blockchain do hraní se společnost snaží nabídnout uživatelům novou úroveň vlastnictví a hodnoty jejich herních aktiv.

Kromě „Space Striker AI“ plánuje společnost NFT Gaming Co. v blízké budoucnosti vydat další hry a aplikace generující příjmy. Zaměření společnosti na vytváření inovativních herních zážitků, které využívají NFT, ji odlišuje od tradičních herních vývojářů.

„Space Striker AI“ lze stáhnout z obchodu Google Play a Apple App Store. Vstup NFT Gaming Co. na trh již získal pozitivní pozornost, jejich akcie obchodované na Nasdaq vzrostly o více než 8 % v aktivitě před uvedením na trh.

Jak se herní průmysl neustále vyvíjí, integrace NFT a technologie blockchain představuje pro hráče nové příležitosti, jak se zapojit do her a vlastnit jedinečná digitální aktiva. Vstup NFT Gaming Co. na trh znamená významný krok směrem k mainstreamovému přijetí NFT v hraní.

Definice:

– Nezaměnitelné tokeny (NFT): Unikátní digitální aktiva, která představují vlastnictví konkrétní položky nebo části obsahu na blockchainu.

