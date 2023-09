Pochopení dopadu migrace bobrů na arktická společenství

By

Nová studie nazvaná Barin, což je zkratka pro Beavers and socio-ecological Resilience in Inuit Nunangat, zkoumá, jak migrace bobrů do Arktidy ovlivňuje region a jeho komunity. Jak bobři pokračují v pohybu na sever, jejich schopnost měnit vodní toky a přetvářet okolní terén může mít významné důsledky.

Projekt Barin vedený Helen Wheeler z Anglia Ruskin University a Phillipem Marshem z Wilfrid Laurier University ve spolupráci s Herbem Nakimayakem z Inuvialuit Fish Joint Management Committee a dalšími partnery si klade za cíl porozumět změnám souvisejících s bobry v tocích a jezerech a jak tyto změny změny ovlivňují lidi. Tento výzkum je zvláště důležitý pro oblast osídlení Inuvialuit v Kanadě.

Na Aljašce vědci jako Ken Tape studovali účinky bobrů po celá léta a vytvořili Arctic Beaver Observation Network (A-Bon), aby usnadnili spolupráci a sdílení znalostí mezi výzkumníky z různých regionů. Kanada však stále dohání, pokud jde o studium a pochopení rozsahu problémů spojených s bobry v Arktidě.

Bobři mají široký dopad na nížinné ekosystémy, včetně permafrostu, koloběhu uhlíku, rybích populací a kvality vody. Zatímco účinky bobrů byly rozsáhle studovány v jiných oblastech, Arktida představuje jedinečné výzvy kvůli zmrzlé půdě a teplotně omezeným systémům. Arktida již zažívá významné změny v důsledku změny klimatu, a proto je nezbytné určit konkrétní změny, které lze připsat bobrům.

Projekt Barin si klade za cíl řešit několik klíčových problémů, jako je růst populace bobra, jeho dopad na ryby a rybí biotopy a následné dopady na okolní komunity. Výzkum zahrnuje použití satelitních dat NASA a statistického modelování k předpovědi pohybu bobra a hydrologických změn. Zahrnuje také komunitní workshopy, shromažďování ústních historií a sběr dat na místě.

Studijní oblast pro Barin zahrnuje Aklavik, Tuktoyaktuk a Inuvik, stejně jako povodí podél Inuvik-Tuktoyaktuk Highway. Herb Nakimayak, předseda Společného řídícího výboru pro ryby Inuvialuit, byl svědkem významných změn v těchto oblastech, jako je nárůst bobřích přehrad a jeho dopad na rybonosné toky a ekosystémy, na které se spoléhají velryby a tuleni.

Celkově si projekt Barin klade za cíl poskytnout hodnotný výzkum, který může pomoci při rozhodování a vyvinout strategie pro průběžné komunitní monitorování a řízení. Pochopením dopadu migrace bobrů na arktické komunity lze zavést lepší opatření k zajištění odolnosti a udržitelnosti těchto ekosystémů.

Zdroje: Inuvik Drum, Yale Environment 360