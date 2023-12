Zákonodárci ve Wisconsinu navrhují zákon dekriminalizovat držení marihuany

Zákonodárci z Wisconsinu z různých stranických linií spojují své síly, aby představili nový zákon, jehož cílem je dekriminalizovat držení marihuany na nízké úrovni. Zástupci Shae Sortwell (R) a Sylvia Ortiz-Velez (D) spolu se senátorkou Lenou Taylor (D) sponzorují legislativu, která se snaží prolomit zablokovanou politiku ohledně konopí v zákonodárném sboru kontrolovaném GOP.

Navrhovaný návrh zákona by držení až 14 gramů konopí trestalo občanskoprávní propadnutím ve výši 100 dolarů, čímž by se odstranila hrozba vězení. Zabránilo by se také tomu, aby recidivisté čelili závažnějším trestům tím, že se nezapočítávají odsouzení týkající se až 28 gramů. Předkladatelé návrhu zákona tvrdí, že Wisconsin by neměl zavírat lidi za menší trestné činy s marihuanou, zvláště když jiné státy již podnikly kroky k dekriminalizaci držení marihuany.

Legislativa by také dala zaměstnavatelům větší volnost v otázkách testování konopí na pracovišti. I když je cílem zákona snížit tresty za držení a užívání marihuanových pomůcek, stále umožňuje ukládat za tyto přestupky pokuty až 10 dolarů.

Kromě dekriminalizace se návrh zákona snaží omezit odpovědnost zaměstnavatelů, kteří se rozhodnou nepožadovat po uchazečích o zaměstnání nebo dělnících testování na drogy THC. Z této zásady však existují určité výjimky, jako jsou práce zahrnující federální smlouvy, dodržování předpisů Ministerstva dopravy USA nebo smlouvy o kolektivním vyjednávání s konkrétními mandáty.

Sponzoři návrhu zákona vyzývají kolegy zákonodárce, aby se stali spolusponzory, než bude formálně představen.

Zatímco zastánci marihuanové reformy obecně vítají jakékoli kroky k ukončení zatýkání za trestné činy související s konopím ve Wisconsinu, někteří tvrdí, že dekriminalizace nezachází dostatečně daleko. Demokraté, jako je vůdkyně menšin v Senátu Melissa Agardová, prosazují komplexní legalizaci a nabádají veřejnost, aby tlačila na představitele, aby o této otázce uspořádali slyšení.

Wisconsin stojí v regionu jako odlehlá hodnota, přičemž sousední státy jako Illinois, Michigan a Minnesota již marihuanu legalizovaly. Navzdory tomu konzervativně smýšlející zákonodárný sbor odolal i postupným reformám. Nedávné zveřejnění fiskálního odhadu státního ministerstva příjmů však naznačuje, že legalizace marihuany by mohla mít významný ekonomický dopad a generovat daňové příjmy kolem 170 milionů dolarů ročně.

Zatímco osud návrhu zákona zůstává nejistý, obhájci a zákonodárci budou i nadále prosazovat rozumné politiky týkající se marihuany, které odrážejí měnící se postoje ke konopí.