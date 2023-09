Jak opravit, že NameDrop nefunguje na iPhone

By

Funkce NameDrop na iPhone je pohodlný způsob, jak sdílet kontaktní informace s ostatními uživateli iPhone přes AirDrop. Někteří uživatelé však měli problémy s tím, že NameDrop nefunguje. Ačkoli přesný důvod tohoto problému není jasný, existuje několik oprav, které můžete vyzkoušet.

Nejprve zkontrolujte, zda váš iPhone podporuje funkci NameDrop. NameDrop funguje pouze na vybraných modelech iPhone, které jsou kompatibilní s iOS 17. Pokud máte iPhone X nebo předchozí model, nebude podporovat iOS 17, a proto NameDrop nebude na vašem zařízení fungovat. Aby NameDrop správně fungoval, musí mít váš iPhone i iPhone příjemce nainstalovaný iOS 17.

Dalším běžným důvodem, proč NameDrop nefunguje, je nesprávné použití gesta NameDrop. Chcete-li použít tuto funkci, musíte přiblížit horní části dvou iPhonů. Ujistěte se, že se horní části obou iPhonů vzájemně dotýkají nebo je umístěte k sobě.

Pokud jste omylem deaktivovali nastavení „Bringing Devices Together“, může to také způsobit poruchu NameDrop. Chcete-li to zkontrolovat, přejděte do aplikace Nastavení, otevřete Obecné a klepněte na nastavení AirDrop. Ujistěte se, že je zapnutý přepínač „Bringing Devices Together“.

Problémy s připojením Bluetooth a WiFi mohou také ovlivnit funkci NameDrop. Zkuste vypnout a zapnout Bluetooth a WiFi na obou iPhonech, abyste zjistili, zda to problém vyřeší.

Ve výchozím nastavení je viditelnost AirDrop na iPhonech nastavena na „Kontakty“. Protože se však NameDrop používá ke sdílení kontaktních údajů s uživateli iPhone, kteří nejsou ve vašich kontaktech, musíte nastavit viditelnost AirDrop na „Everyone“, aby NameDrop fungoval správně. To lze provést v nastavení AirDrop.

Někdy může jednoduchý restart opravit drobné chyby nebo problémy se softwarem. Zkuste restartovat svůj iPhone, abyste zjistili, zda to vyřeší problém s nefunkčním NameDrop.

Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, může vám pomoci resetování síťových nastavení na vašem iPhone a na iPhone druhé osoby. Mějte však na paměti, že resetování nastavení sítě odstraní uložené sítě WiFi a dříve přidaná zařízení Bluetooth.

Celkově vzato, pokud máte problémy s tím, že NameDrop nefunguje na vašem iPhone, vyzkoušejte tyto opravy, abyste problém vyřešili a užijte si pohodlí sdílení kontaktů přes AirDrop.

