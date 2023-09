Překvapivý objev nového typu měsíčního zemětřesení

By

Vědci při studiu měsíčních otřesů učinili pozoruhodný objev. Když astronauti Apolla umístili seismometry na povrch Měsíce, zjistili, že Měsíc zažívá měsíční otřesy, podobně jako Zemětřesení. Tato měsíční otřesy přicházejí ve čtyřech různých typech: hluboká, mělká, termální a ta, která jsou způsobena dopady meteoritů. Nedávná analýza dat tepelného zemětřesení zaznamenaná přístroji z mise Apollo 17 však odhalila pátý typ měsíčního zemětřesení, který byl dříve neznámý.

Během mise Apollo 17 byly kalibrovány tři seismometry pro záznam tepelných zemětřesení na Měsíci. Tato zařízení sbírala data od října 1976 do května 1977. K tepelným otřesům dochází v důsledku extrémních teplotních změn, když Měsíc přechází ze dne do noci, v rozmezí od 250 stupňů Fahrenheita (121 stupňů Celsia) do -208 stupňů Fahrenheita (-133 stupňů Celsia).

Pomocí sofistikovaných technik, včetně strojového učení, vědci z Kalifornského technologického institutu přezkoumali data. Zjistili, že k tepelným otřesům dochází pravidelně během dne, ale našli také další otřesy, které s tepelnými otřesy nesouvisejí. K těmto novým otřesům došlo pouze ráno.

Aby bylo možné určit zdroj těchto záhadných otřesů, výzkumníci byli překvapeni, když zjistili, že pocházejí z lunární základny Apollo 17. Každé ráno, když je základna landeru zahřívána sluncem, expanduje a vibruje, což způsobuje otřesy. Tato otřesy se vyskytují s pozoruhodnou pravidelností a vyskytují se každých pět až šest minut po dobu pěti až sedmi hodin Země.

I když se tato měsíční otřesy nemusí přirozeně vyskytovat, stále přispívají k našemu pochopení seismické aktivity Měsíce. Tyto znalosti jsou klíčové pro budoucí vývoj Měsíce.

Výzkumníci zdůrazňují důležitost studia existujících dat pro navrhování experimentů a misí, které mohou odpovědět na správné otázky o Měsíci. Měsíc je kromě Země jediným nebeským tělesem, které má na svém povrchu několik seismometrů, což poskytuje jedinečnou příležitost hloubkově studovat další planetární těleso.

V posledních měsících byl indickým Chandrayaan 3 Landerem na Měsíci rozmístěn nový seismický přístroj s názvem Instrument for Lunar Seismic Activity (ILSA). Podařilo se zaznamenat přirozené otřesy měsíce 26. srpna 2023, i když přesný zdroj zemětřesení je stále předmětem vyšetřování.

Další výzkum měsíční seismické aktivity pomůže vědcům zmapovat měsíční podpovrchové krátery a hledat ložiska. Navíc umístěním seismometrů do trvale zastíněných oblastí na jižním pólu měsíce by výzkumníci mohli potenciálně detekovat vodní led uvězněný pod povrchem, protože seismické vlny procházejí vodou pomaleji.

Výsledky této studie byly zveřejněny v Journal of Geophysical Research – Planets dne 5. září.

Zdroje:

– Původní zdrojový článek

– Journal of Geophysical Research – Planets (5. září 2023)