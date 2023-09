Nový Mortal Kombat Trailer odhaluje Jean-Claude Van Damme skin

By

Netherrealm Studios dnes zveřejnilo nový trailer, který představuje skin Jean-Claude Van Damme v Mortal Kombat 1. Trailer představuje Van Dammea bojujícího s různými postavami, včetně Johnnyho Cage, a zdůrazňuje alternativní skin dostupný pro veterána Mortal Kombat. Tento speciální vzhled lze odemknout pouze zakoupením edice Premium/Kollector's hry.

Van Damme skin v Mortal Kombat 1 je přikývnutím na hercovo spojení s franšízou. Postava Johnnyho Cage ve hře byla dlouho inspirována Van Dammem, přičemž jedním z Cageových charakteristických pohybů byl úder do třísel, připomínající pohyb Van Damma ve filmu Bloodsport.

Ve skutečnosti se vývojáři z Midway Games, původní tvůrci série Mortal Kombat, pokusili získat licenci k použití Van Dammeovy podoby v první hře Mortal Kombat. Tato příležitost se však tehdy nenaplnila.

Během nedávné epizody Hot Ones spolutvůrce Mortal Kombat Ed Boon odhalil, jak se tým v minulosti několikrát pokusil o spolupráci s Van Dammem, ale byly neúspěšné. "Tentokrát jsme šli do loterie a dostali jsme ho," řekl Boon. "A vlastně máme jeho hlas a bude to postava Johnnyho Cage."

Mortal Kombat 1 má vyjít 19. září. Kromě skinu Jean-Claude Van Damme se ve hře objeví také návrat veteránky ze série Nitara, které namluvila herečka Megan Fox.

