Jessica Gagen: Od Miss Anglie k Space Exploreru

By

Jessica Gagen, bývalá vítězka Miss England, je na misi prolomit bariéry a splnit si svůj sen stát se astronautkou. Jessica s diplomem z leteckého inženýrství na univerzitě v Liverpoolu si dala za cíl stát se první královnou krásy ve vesmíru. Nedávno udělala významný krok blíže svému snu tím, že dostala příležitost ‚létat‘ s vesmírnou lodí Boeing Starliner v Kennedyho vesmírném středisku v Orlandu v USA.

Během své návštěvy Spojených států měla Jessica nejen možnost letět na simulátoru Starliner, ale také se podívala do zákulisí se zaměstnanci Boeingu, kteří pracují na návrhu a konstrukci raketoplánu. Byla ponořena do světa vesmírného průzkumu a získala cenné poznatky o práci v terénu.

Kromě pobytu v Boeingu absolvovala Jessica VIP prohlídku Kennedyho vesmírného střediska a měla neuvěřitelnou příležitost sledovat dva starty raket z floridského vesmírného pobřeží. Byl to výlet snů, který předčil všechna její očekávání.

Jako hlavní řečník na konferenci Ascend v Las Vegas, kterou pořádala Mezinárodní vesmírná stanice, sdílela Jessica svou vášeň pro podporu žen a dětí v předmětech STEM. Jejím cílem je povzbudit více dívek, aby se věnovaly kariéře ve strojírenství a prolomily stereotypy kolem tohoto odvětví.

Od zisku titulu Miss Anglie se Jessica stala vzorem pro začínající vědce a inženýry. Jejím cílem je pomocí své platformy vzdělávat další generaci o rozmanitých příležitostech v oborech STEM a dovednostech, které může inženýrství poskytnout. Jessičina kráska s účelovým projektem, nazvaný The STEM Project, se zaměřuje na inspirování mladých myslí a předvádění potenciálu různých typů inženýrství.

Při pohledu do budoucnosti má Jessica také aspirace na uvádění vzdělávacích televizních dokumentů a zkoumání nových technologií. A kdyby dostala příležitost, horlivě by přijala možnost cestovat do vesmíru.

Sonda Starliner společnosti Boeing již absolvovala dva zkušební lety bez posádky, přičemž druhý úspěšně dorazil k Mezinárodní vesmírné stanici. Jessica pokračuje v pronásledování svých snů a v březnu se zúčastní 71. světové soutěže Miss World v indické Bombaji.

FAQ:

Otázka: Jaký je sen Jessicy Gagen?

A: Snem Jessicy Gagen je stát se astronautkou a být první královnou krásy ve vesmíru.

Otázka: Jaké má Jessica vzdělání?

Odpověď: Jessica Gagen má titul v oboru leteckého inženýrství na univerzitě v Liverpoolu.

Otázka: Jaká je krása Jessicy s účelovým projektem?

Odpověď: Jessičina krása s účelovým projektem se nazývá Projekt STEM, jehož cílem je vzdělávat další generaci o různých typech inženýrství a možnostech dostupných v oborech STEM.

Otázka: Zapojila se Jessica do nějakých aktivit souvisejících s vesmírem?

Odpověď: Ano, Jessica měla příležitost letět na simulátoru vesmírné lodi Boeing Starliner a navštívila Kennedyho vesmírné středisko, kde byla svědkem dvou startů raket.

Zdroje:

Swns.com