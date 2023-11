Nový herní režim a aktualizace předběžného přístupu přicházejí do hry Against the Storm

Vydavatel Hooded Horse oznámil, že populární hra Against the Storm příští měsíc opustí early access s velmi očekávanou aktualizací 1.0. Tato aktualizace představí zbrusu nový herní režim nazvaný Queen's Hand, který je speciálně navržen tak, aby vyzval zkušené hráče jedinečnými pravidly a odměnami.

Against the Storm, popisovaný jako „stavitel temných fantasy měst“, ponoří hráče do postapokalyptického světa, kde musí znovu vybudovat civilizaci tváří v tvář ničivým dešťům. Jako královnin místokrál vedou hráči různorodou skupinu přeživších včetně lidí, bobrů, ještěrek, lišek a harpyjí. Společně musí získat zpět divočinu a zajistit lidstvu budoucnost.

Jedním z nejzajímavějších aspektů nadcházející aktualizace je přidání Queen's Hand. Tento herní režim staví hráče před ultimátní výzvu znovu ukovat Adamantinskou pečeť v rámci jediného cyklu. Jako nejtěžší výzva ve hře, Queen's Hand posouvá i ty nejzkušenější hráče na jejich hranice.

Během období předběžného přístupu prošel Against the Storm významným vývojem, s pravidelnými aktualizacemi obsahu každé dva týdny. Tyto aktualizace přinesly do hry širokou škálu větších i menších změn, včetně přidání nových druhů, jako jsou lidé Fox a vylepšení mechaniky koncových her. Hooded Horse uvedl, že tato aktualizace bude pokračovat až do úplného vydání hry.

Díky své poutavé hratelnosti a strhujícímu vyprávění si Against the Storm získal oddanou fanouškovskou základnu. Na Steamu hra získala ohromně pozitivní uživatelské hodnocení 95 % z téměř 14,500 XNUMX recenzí. Hráči chválili jeho pohlcující mechanismy budování světa a náročnou hratelnost.

Fanoušci Against the Storm se mohou těšit na oficiální vydání hry 8. prosince. Kromě toho, že bude dostupná na Microsoft Store, se hra také připojí do knihovny PC Game Pass, a to díky nedávnému partnerství s Microsoftem. Tato spolupráce přinese hru ještě širšímu publiku a poskytne předplatitelům Game Pass nový a vzrušující zážitek.

Ať už jste ostřílený hráč nebo nováček v žánru, nadcházející aktualizace Against the Storm slibuje nezapomenutelný herní zážitek. Připravte se čelit výzvám zpustošeného světa a přestavět civilizaci navzdory všem předpokladům.

Zdroje: [IGN](https://www.ign.com/)