Microsoft oznamuje digitální vysílání Xbox pro herní show v Tokiu

Microsoft prozradil, že bude hostit Xbox Digital Broadcast pro nadcházející Tokyo Game Show. Vysílání, které je naplánováno na 2:5 PT / 10:6 ET / XNUMX:XNUMX Spojeného království / XNUMX:XNUMX JST, poskytne aktualizace her z Xbox a Bethesda, představí hry od tvůrců z Japonska a Asie a oznámí nové hry přicházející do Game Pass.

Podle Jerreta Westa, hlavního marketingového ředitele Xboxu, bude vysílání obsahovat aktualizace postupu jak od Xboxu, tak od Bethesda Softworks. Kromě toho zdůrazní rozmanitou sbírku her od tvůrců z Japonska a celé Asie. West také zmínil, že vysílání bude zahrnovat vzrušující nové hry, které se připojí ke službě Xbox Game Pass, která neustále rozšiřuje svou knihovnu o obsah od různých týmů z Asie.

Během Final Fantasy 14 Fan Fest 2023 se šéf Xboxu Phil Spencer objevil na pódiu se šéfem Square Enix Takashi Kiryu, aby oslavili zprávu, že Final Fantasy 14 konečně přijde na konzole Xbox. To znamenalo odklon od předchozí exkluzivity hry pro konzole PlayStation. V rozhovoru pro IGN Spencer naznačil možnost, že se v budoucnu na Xbox dostane více her Square Enix, ačkoli konkrétní tituly jako Final Fantasy 7 Remake a Final Fantasy 16 nebyly potvrzeny.

Další novinky, Bethesda nedávno vydala velmi očekávanou vesmírnou RPG hru Starfield, která již nashromáždila přes šest milionů hráčů. Díky tomu se jedná o největší uvedení hry v historii Bethesdy, které překonalo tituly jako Fallout a The Elder Scrolls.

Do budoucna má Xbox Game Studios řadu vzrušujících nadcházejících her, včetně titulů jako Perfect Dark od The Initiative, Forza od Turn 10 a Fable od Playground. Mezitím Bethesda's ZeniMax Online Studios pokračuje ve vývoji The Elder Scrolls Online a MachineGames pracuje na nepojmenované hře Indiana Jones, která by měla být odhalena v roce 2024.

Celkově lze říci, že Xbox Digital Broadcast for Tokyo Game Show slibuje, že bude pro fanoušky vzrušující událostí s aktualizacemi, oznámeními a ukázkami her z Xboxu a Bethesdy.

