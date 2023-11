Microsoft vítězí v probuzení OpenAI Shake-Up

By

Po nedávném odstranění generálního ředitele Sama Altmana se OpenAI ocitá na rozcestí a budoucnost společnosti zůstává nejistá. Vzhledem k tomu, že se očekává, že mnoho zaměstnanců bude následovat Altmana do Microsoftu, zdá se, že kdysi slibné vyhlídky OpenAI se rozplynuly. Kromě toho je nyní nepravděpodobné, že by se navrhovaná dohoda, která by zasvěceným osobám umožnila vyplatit vlastní kapitál v hodnotě 86 miliard dolarů, uskutečnit.

Uprostřed chaosu však existuje jasný vítěz: Microsoft. Od té doby, co se tato zpráva objevila, tržní kapitalizace Microsoftu vzrostla o působivých 63 miliard dolarů. Ve skutečnosti akcie společnosti dosáhly během pondělní polední obchodní seance historického maxima 378 USD za akcii. Pokud cena zůstane na této úrovni i při uzavření trhu, tržní kapitalizace Microsoftu dosáhne ohromujících 2.82 bilionu dolarů.

Tento obrat událostí znamená významný triumf pro Microsoft a jeho generálního ředitele Satyu Nadellu. Navzdory investicím 13 miliard dolarů do OpenAI a rozsáhlé integraci její technologie do produktů Microsoftu, Nadella Altmanovým odchodem ztratila nejvíce. Když se oznámení dostalo na veřejnost, akcie Microsoftu utrpěly okamžitý pokles o 2 %. Nadellova rychlá reakce však prokázala jeho odolnost a strategické myšlení.

V neděli o půlnoci prozradil, že najal Altmana a bývalého prezidenta OpenAI Grega Brockmana, aby vedli novou výzkumnou laboratoř AI v rámci Microsoftu. Tento neočekávaný krok získal chválu a analytici jej popsali jako „tah World Series of Poker na věky“. Výsledkem je, že Microsoft má nyní pod svými křídly dvě vlivné osobnosti z OpenAI, zatímco OpenAI jmenovalo Emmetta Sheara, bývalého generálního ředitele Twitche, dočasným generálním ředitelem.

Zatímco nárůst akcií společnosti Microsoft je nepochybně pozitivním výsledkem, čekají nás výzvy. Společnost je nyní zodpovědná za založení a financování nové výzkumné organizace AI pod vedením Altmana a Brockmana. Kromě toho existuje možnost nákladných stávajících smluv, které může společnost Microsoft dodržet. Nicméně odvážné a strategické kroky Microsoftu postavily společnost do pozice klíčového hráče po převratu OpenAI.

FAQ

Jaký dopad mělo odstranění Sama Altmana na OpenAI?

Odstranění Sama Altmana z pozice generálního ředitele OpenAI zanechalo budoucnost společnosti nejistou a vyvolalo otázky o její životaschopnosti.

Jak Microsoft těžil z otřesu OpenAI?

V návaznosti na otřesy OpenAI zaznamenal Microsoft výrazný nárůst své tržní kapitalizace a přidal 63 miliard dolarů. Tento úspěch je přičítán strategické reakci společnosti Microsoft na situaci.

Koho najal Microsoft z OpenAI?

Microsoft najal Sama Altmana a bývalého prezidenta OpenAI Grega Brockmana, aby vedli novou výzkumnou laboratoř AI ve společnosti.

Kdo je dočasným CEO OpenAI po odchodu Sama Altmana?

Emmett Shear, bývalý CEO Twitche, byl jmenován dočasným CEO OpenAI.