SpaceX vypouští 21 satelitů Starlink pro rozšíření internetových služeb

SpaceX úspěšně vypustila další várku satelitů pro svou internetovou službu Starlink z Vandenberg Space Force Base v Kalifornii. Mise, známá jako Starlink Group 7-2, rozmístila na oběžnou dráhu 21 satelitů Starlink druhé generace. Tyto satelity, nazývané V2 Mini, jsou zhuštěnou verzí družic V2 Starlink v plné velikosti plánovaných pro budoucí starty pomocí znovupoužitelného vozidla Starship společnosti SpaceX.

Raketa Falcon 9 se vznesla po jižní dráze, přičemž první stupeň pálil přibližně dvě a půl minuty, než převzal řízení druhý stupeň. Booster prvního stupně, který uskutečnil svůj 11. let, úspěšně přistál na dronové lodi 'Of Course I still Love You' umístěné u pobřeží Baja California.

Druhý stupeň dokončil svůj první výstřel, aby dosáhl počáteční parkovací oběžné dráhy a bude setrvat asi 45 minut před druhým výstřelem, aby dosáhl zamýšlené dráhy. Rozmístění 21 satelitů je naplánováno přibližně jednu hodinu a dvě minuty po startu.

Podle Jonathana McDowella, astronoma z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, tento start zvyšuje celkový počet satelitů Starlink vypuštěných SpaceX na 5,070 1.5. SpaceX oznámilo více než 60 milionu předplatitelů Starlink, přičemž internetová služba je dostupná ve více než XNUMX zemích.

S každým startem Starlink se SpaceX snaží rozšířit své globální širokopásmové pokrytí a poskytovat vysokorychlostní přístup k internetu do vzdálených oblastí. Rozmístění těchto satelitů nás přibližuje o krok blíže k dosažení tohoto cíle.

Zdroje:

– SpaceX

– Jonathan McDowell, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics