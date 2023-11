BMW E46 M3 dostane Beastly Upgrade s V10 Power

By

Výměna motorů se stala v komunitě BMW oblíbeným trendem a nadšenci se neustále snaží posouvat své milované Bimmery na novou úroveň výkonu. I když jsme viděli náš spravedlivý podíl výměn motorů, tento konkrétní projekt to posouvá na zcela novou úroveň.

Hvězdou tohoto videa je černé BMW E46 M3, vůz již známý pro svou působivou sílu a výkon. Model E3.2 M46, vybavený 3litrovým řadovým šestiválcem, nebyl na trati žádný troškař. Majitel této M3 to však chtěl posunout o krok dále a rozpoutat ještě více koňských sil a vzrušení.

Místo toho, aby se majitel rozhodl pro tradiční výměnu motoru, rozhodl se jít naplno a přesadit 5.0litrový motor V10 z E60 M5. Tento motor V10, jediný sériově vyráběný V10, který kdy BMW vyrobilo, poskytl sériový výkon 500 koní a točivý moment 384 lb-ft. Majiteli to ale nestačilo. S několika úpravami, včetně vylepšené mapy motoru, tato bestiální M3 nyní produkuje kolem 520 koní.

To, co skutečně odlišuje toto zvýšení výkonu, je výběr převodovky. Motor V10 je spojen s dvouspojkovou převodovkou E92, která povyšuje zážitek z jízdy na zcela novou úroveň. Když nás video vezme na vzrušující kolo kolem Nurburgringu, je naprosto jasné, že tato M3 není vaše průměrné závodní auto.

Se svou neuvěřitelnou rychlostí a zvukem burácejícího motoru V10 vyniká BMW E46 M3 mezi výkonnými vozy na okruhu. Snadno s lehkostí předběhne konkurenty a zanechá trvalý dojem. Není to poprvé, co vidíme projekt BMW V10, ale rozhodně to přispívá k rostoucímu seznamu působivých výměn motorů, které posouvají hranice toho, čeho může BMW dosáhnout.

FAQ:

Q: Jaký motor vyměnil majitel černého BMW E46 M3?

Odpověď: Majitel nahradil původní řadový šestiválec 5.0litrovým motorem V10 z E60 M5.

Otázka: Kolik koňských sil produkuje modernizované BMW E46 M3?

A: S několika úpravami nyní modernizovaná M3 produkuje kolem 520 koní.

Otázka: S jakou převodovkou je motor V10 spojen?

Odpověď: Motor V10 je propojen s dvouspojkovou převodovkou E92, která zvyšuje celkový zážitek z jízdy.